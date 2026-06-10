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Kripto Para

XRP son 24 saatte %4’ten fazla düşerek $1,1248’e geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP son 24 saatte %4'ten fazla düşerek $1,1248'e geriledi.
  • 📉 Satışlar, $1,13 desteğinin kaybedilmesi ve hacmin 109,9 milyon XRP'ye çıkmasıyla hızlandı.
  • 🧭 Piyasada $XRP için $1,10 ile $1,12 bandı ana destek, $1,13 seviyesi ise ilk direnç olarak izleniyor.
  • 📊 Daha geniş görünümde düşen kanal korunurken, $1,00 seviyesi altındaki hareket yeni riskleri artırabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, son düşüş dalgasında yeniden kritik destek bölgesine çekildi. Fiyatın $1,13 seviyesinin altına inmesiyle satış baskısı hızlandı ve token, analistlerin uzun süredir önemli eşik olarak izlediği $1,10 bandına yaklaştı. Son 24 saatte $1,1505’ten $1,1248’e gerileyen XRP, %4’ten fazla değer kaybetti.

İçindekiler
1 Destek kaybı satışları hızlandırdı
2 Teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürdü
3 İzlenen seviyeler netleşti

Destek kaybı satışları hızlandırdı

Piyasada öne çıkan teknik değerlendirmelere göre $1,09 seviyesi, aylardır izlenen önemli bir Fibonacci destek noktası olarak öne çıkıyordu. Son satışlarla birlikte XRP bu alana daha da yaklaştı. Fiyatın $1,13 desteğini kaybetmesi, kısa vadede en dikkat çeken gelişme oldu. Bu seviyenin artık olası bir toparlanmada ilk direnç noktası olarak izlenmesi bekleniyor.

XRP için en önemli gelişme, $1,13 desteğinin kaybedilmesi oldu. Bu seviye, bundan sonraki olası yükseliş denemelerinde ilk direnç noktası haline geldi.

Satış sırasında işlem hacminde görülen sert artış da hareketi destekledi. Hacim 109,9 milyon XRP’ye çıkarak günlük ortalamanın iki katını aştı. Veriler, bunun kademeli bir zayıflıktan çok, güçlü bir pozisyon kapatma ve yeniden konumlanma sürecine işaret ettiğini gösterdi. Ardından işlem aktivitesi kısa sürede daha olağan seviyelere döndü.

Teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürdü

XRP, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Bu görünüm, zaman zaman görülen tepki alımlarına rağmen daha geniş çerçevede aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca fiyat, uzun vadeli yatırımcıların yakından izlediği ana trend göstergelerinin tamamının altında kalmış durumda.

Mini sözlük: Fibonacci destek seviyesi, teknik analizde fiyatın geri çekilmelerde tutunabileceği olası alanları göstermek için kullanılan oranlara dayanır. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir; düşük seviyeler, satışların aşırıya yaklaşmış olabileceğine işaret edebilir.

Momentum göstergeleri ise aşırı satım bölgesine yaklaştı. Günlük RSI verilerinin, geçmişte en azından kısa süreli tepki yükselişlerinin görüldüğü seviyelere indiği aktarıldı. Buna karşın genel yapı henüz toparlanma sinyali vermiyor; XRP düşen kanal içinde hareket etmeyi sürdürüyor.

İşlem hacmi bu düşüşü doğruladı. Son aylardaki en güçlü aktivitelerden biri sırasında gerçekleşen satışlar, pasif bir zayıflıktan çok aktif tasfiye ve yeniden pozisyon alma eğilimine işaret etti.

İzlenen seviyeler netleşti

Kısa vadede $1,10 ile $1,12 aralığı ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu alanın da altına kararlı biçimde sarkması halinde, $1,00 seviyesine doğru yeni bir geri çekilme riski artabilir. Daha aşağıda ise $0,80 ile $0,90 bandı potansiyel sonraki destek bölgesi olarak değerlendiriliyor.

SeviyeRolü
$1,13İlk direnç
$1,10 ile $1,12Ana destek bölgesi
$1,00Aşağı yönlü riskte izlenen seviye
$0,80 ile $0,90Daha aşağı destek bölgesi
$1,20İkinci direnç
$1,35 ile $1,40Güçlü direnç bölgesi

Yukarı yönlü senaryoda ise alıcıların önce $1,13 seviyesini geri kazanması gerekiyor. Bu eşiğin aşılması halinde dikkat $1,20 seviyesine çevrilebilir. Daha geniş direnç bölgesinde ise $1,35 ile $1,40 aralığı öne çıkıyor; önceki toparlanma denemeleri bu bölgede başarısız olmuştu.

Mevcut görünümde fiyat hareketi giderek sıkışıyor. Alıcıların mevcut destek alanını güçlü biçimde savunamaması durumunda, zaten zorlu seyreden düzeltmenin daha derin bir kırılmaya dönüşme ihtimali artabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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