ETH’de kritik eşik yaklaştı! Arzın %4,59’una ulaşan alımlar ne anlatıyor?

Ethereum piyasasında satış baskısı sürerken, yatırımcı duyarlılığı yılın en zayıf seviyelerine yaklaştı. Buna karşın Tom Lee destekli Bitmine, son alımlarla Ether birikimini büyütmeyi sürdürdü. Zincir üstü veriler, tek bir yapının Ethereum dolaşımdaki arzının yaklaşık %4,59’unu elinde tuttuğunu gösteriyor.

Fiyat gerilerken duyarlılık zayıfladı

CoinGecko verilerine göre Ethereum salı günü 1.627,67 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %3,62, son yedi günde ise %11,97 değer kaybetti. Fiyattaki bu geri çekilme, sosyal platformlardaki yorumların tonunda da belirgin bir bozulmayla aynı döneme denk geldi.

Santiment tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum için olumlu ve olumsuz yorum oranı yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Şirket, son haftalarda sosyal ağlardaki tartışmalarda düşüş beklentisinin öne çıktığını aktardı. Bu görünümde, Ethereum’un Bitcoin ve diğer büyük dijital varlıklara karşı zayıf performans göstermesinin etkili olduğu belirtildi.

Santiment, Ethereum için sosyal duyarlılığın belirgin bir korku bölgesine gerilediğini, benzer aşırı kötümserlik dönemlerinin geçmişte satış baskısının yoğunlaştığı evrelerde görüldüğünü ve piyasa beklentilerinin zaman zaman sonraki fiyat hareketinin ters yönünde şekillenebildiğini kaydetti.

Veri sağlayıcısı ayrıca Ethereum Foundation etrafındaki tartışmaların da olumsuz havayı beslediğini bildirdi. Liderlik yapısı, öncelikler ve Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin’in açıklamaları etrafında süren değerlendirmeler, piyasa tonunu daha da baskıladı. Ethereum Foundation, ağ ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen temel kurumlardan biri olarak biliniyor.

Bitmine alımları 75 bin ETH daha büyüdü

Duyarlılık zayıflarken Bitmine cephesinde alımlar devam etti. Zincir üstü izleme platformu Spot On Chain’e göre şirket, son sekiz saat içinde yaklaşık 123 milyon dolar değerinde 75.000 ETH daha topladı. İşlemlerin Kraken ve FalconX üzerinden gerçekleştiği aktarıldı.

Bu son hamleyle Bitmine’ın bilinen Ethereum varlıklarının toplam arzın yaklaşık %4,59’una ulaştığı belirtildi. Şirketin hedefinin %5 seviyesine yaklaşmak olduğu ifade edildi. Bu tablo, zincir üstünde şu anda izlenebilen en büyük Ether toplama süreçlerinden birine işaret ediyor.

Mini sözlük: FalconX, kurumsal müşterilere yönelik alım satım ve likidite hizmetleri sunan bir dijital varlık aracı kurumudur. Likidite ise büyük işlemlerin fiyatı sert biçimde oynatmadan gerçekleştirilebilmesini ifade eder.

Spot On Chain verilerini paylaşan Hupzy hesabı, Bitmine’ın Kraken ve FalconX üzerinden sekiz saatte 75.000 ETH topladığını, böylece bilinen toplam varlıkların Ethereum arzının yaklaşık %4,59’una çıktığını duyurdu.

Alım stratejisi kısa vadeli işlemden ayrışıyor

Spot On Chain, söz konusu hareketi kısa vadeli alım satımdan çok düzenli birikim stratejisi olarak tanımladı. Büyük likidite merkezleri üzerinden yapılan işlemlerin, doğrudan açık piyasada gerçekleştirilen yüksek hacimli alımlara kıyasla anlık fiyat etkisini sınırlayabildiği değerlendiriliyor.

Ethereum zayıf fiyat görünümü ve düşük piyasa duyarlılığıyla karşı karşıya kalsa da zincir üstü kayıtlar, kurumsal ölçekli talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Son veriler, piyasadaki kısa vadeli baskıyla büyük oyuncuların uzun vadeli konumlanması arasındaki ayrışmanın sürdüğüne işaret ediyor.