XRP’de Binance girişleri 2025 zirvesinden sonra geriledi, analizler fiyat için $1,8 ile $2,0 aralığını işaret etti

XRP’nin Binance’e yönelen girişleri, 2025’teki piyasa zirvesinin ardından belirgin biçimde azaldı. Zincir üstü veriler, özellikle 1 milyon XRP’nin üzerindeki transferlerde satış eğiliminin zayıfladığına işaret etti. Bu tablo, son fiyat düşüşünün büyük cüzdanların dağıtımından çok kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri ve genel piyasa zayıflığıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Büyük yatırımcı hareketlerinde dikkat çeken değişim

2021 ile 2025 arasında 100 bin ile 1 milyon XRP ve 1 milyonun üzerindeki XRP girişleri, borsa akışlarında öne çıkan kalemler arasında yer aldı. Bu transferler, büyük yatırımcılar ile kurumsal ölçekteki adreslerin Binance’i düzenli biçimde kullandığını ortaya koydu. Binance, küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri olarak, bu tür akışların izlenmesinde temel platformlardan biri kabul ediliyor.

Geçmiş dönemlerde bu iki kategoride görülen sert yükselişler, çoğu zaman piyasalardaki önemli düşüşlerden önce kaydedildi. Bunun nedeni, büyük yatırımcıların satış öncesinde varlıklarını borsalara taşıması olarak değerlendiriliyordu. Ancak son verilerde benzer ölçekte olağan dışı bir sıçrama görülmedi.

Büyük XRP transferlerinin Binance’e yönelmesindeki düşüş, piyasadaki başlıca oyuncuların mevcut aşamada satışa daha az istekli olabileceğine işaret etti.

CryptoQuant analisti PelinayPA, ETF onayı sonrası dönemin bu gerilemeyle çakıştığını belirtti. Analize göre, borsaya yönelen balina akışlarının zayıflaması, büyük cüzdanların pozisyonlarını korumayı tercih ettiğini düşündürüyor. Bu da mevcut piyasa yapısını önceki sert düşüş döngülerinden ayıran bir unsur olarak öne çıktı.

Fiyat düşüşünde öne çıkan etkenler

XRP fiyatındaki son geri çekilmenin, bilinçli büyük yatırımcı satışlarından çok kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeler ve piyasa genelindeki zayıf görünümle bağlantılı olduğu aktarıldı. Önceki sert gerilemelerde yatırımcıların çıkış arayışıyla borsa girişleri hızla artarken, mevcut dönemde aynı örüntü tekrar etmedi.

Bu nedenle zincir üstü görünüm, şu aşamada yaygın kar satışları anlatısını desteklemiyor. 2021 ile 2025 arasında yüksek seyreden büyük ölçekli girişlerin ardından gelen son düşüş, piyasanın en büyük katılımcılarının davranışında ölçülebilir bir değişime işaret etti.

Düşük girişler sürerse hangi aralık izleniyor

Analizde, Binance’e XRP girişlerinin düşük kalmayı sürdürmesi halinde piyasadaki satışa hazır arzın azalabileceği belirtildi. Talebin güçlenmesi durumunda bunun XRP’nin yeniden $1,8 ile $2,0 aralığını test etmesini kolaylaştırabileceği ifade edildi.

PelinayPA, Binance girişleri düşük seyrini korursa satış baskısının azalabileceğini ve daha güçlü taleple birlikte XRP’nin yeniden $1,8 ile $2,0 bandına yaklaşabileceğini kaydetti.

Bu değerlendirme yapılırken XRP fiyatı $1,11 seviyesinde bulunuyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi $1.754.706.743 olarak kaydedildi. XRP son 24 saatte %5,12, son yedi günde ise %8,28 değer kaybetti.

Gösterge Veri Anlık fiyat $1,11 24 saatlik değişim %5,12 düşüş 7 günlük değişim %8,28 düşüş 24 saatlik hacim $1.754.706.743 İzlenen fiyat aralığı $1,8 ile $2,0

Buna karşın analizin dayandığı temel varsayımın, 1 milyon XRP’nin üzerindeki girişlerin yeniden hızlanmaması olduğu vurgulandı. Bu kategoride görülebilecek yeni bir artış, mevcut görünümü tersine çevirebilir. Piyasanın önümüzdeki haftalarda özellikle bu veriyi yakından izlemesi bekleniyor.