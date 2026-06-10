Coinbase cephesinde 19 trilyon dolarlık hareketlilik! Stabilcoin yarışında neler değişiyor?

Coinbase, stabilcoin altyapısını tek çatı altında toplayan Coinbase Payments çözümünü öne çıkarırken, sınır ötesi para transferi yapan şirketlere daha sade bir yapı sunduğunu belirtti. Şirketin aktarımına göre ürün; ödeme araçları, blokzincir üzerinde mutabakat, stabilcoin dağıtımı ve kurumsal saklama hizmetlerini tek bir düzenlenmiş çerçevede bir araya getiriyor.

Parçalı yapı yerine tek platform yaklaşımı

Şirketin verdiği bilgilere göre bu ürün, özellikle fintech şirketleri, bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto odaklı geliştiricileri hedefliyor. Amaç, daha önce farklı sağlayıcılardan alınan saklama, uyumluluk, itibari para giriş çıkış kanalları ve teknik altyapı hizmetlerini tek bir platformda toplamak.

Coinbase Payments üzerinden işletmelerin KYC ve KYB süreçlerine, sanal hesaplara, itibari para dönüşüm kanallarına, hazine yönetimine, iş yeri kabul çözümlerine ve kart altyapısına erişebildiği kaydedildi. Coinbase, 2012’de kurulan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren ABD merkezli bir kripto para şirketi olarak, bu bileşenlerin aynı ürün içinde birlikte çalıştığını vurguluyor.

Coinbase Altyapı Ürünleri Başkanı Alec Lovett, her hafta ödeme şirketleri, fintechler, bankalar ve yeni nesil finansal ürünler geliştiren kripto odaklı girişimlerle görüştüğünü, bu kurumların daha hızlı mutabakat, daha düşük maliyet ve küresel erişim istediğini söyledi.

Coinbase, platformun düzenleyici temelinin geniş olduğunu ve dünya genelinde 80’den fazla lisansa sahip bulunduğunu belirtti. Şirkete göre bu yapı sayesinde platformu kullanan işletmelerin her ülkede ayrı bir uyumluluk katmanı kurmasına gerek kalmayabiliyor; lisanslı çerçevenin API ile birlikte taşındığı ifade ediliyor.

Kurumsal ölçekte stabilcoin ve saklama kapasitesi

Açıklanan verilere göre Coinbase, yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık stabilcoin hareketi işliyor ve platform üzerinde yaklaşık 20 milyar dolarlık USDC tutuyor. Şirket, bu rakamların kurumsal ölçekte çalışan bir operasyonu yansıttığını savunuyor.

Lovett, Base blokzincirinin 2026 yılı içinde şu ana kadar 19 trilyon dolardan fazla stabilcoin hacmi işlediğini, Coinbase’in otonom ödeme protokolü x402’nin ise son bir yılda 160 milyondan fazla otonom işlemi tamamladığını aktardı.

Mini sözlük: x402, Coinbase’in yazılım tabanlı sistemlerin insan müdahalesi olmadan ödeme yapabilmesi için geliştirdiğini belirttiği bir ödeme protokolüdür. KYC, müşterini tanı; KYB ise işletmeni tanı kontrollerini ifade eder ve düzenlemeye tabi finansal hizmetlerde kimlik doğrulama için kullanılır.

Şirket, Base ağının neredeyse anlık kesinleşme sunduğunu ve saniyede yaklaşık 5.000 işleme kadar çıkabildiğini belirtti. Bunun yanında Ethereum, Solana ve diğer bazı ağlara da destek verildiği kaydedildi. Desteklenen varlıklar arasında USDC, USDT ve PYUSD’nin yanı sıra EURC, AUDD, XSGD ve tGBP gibi yerel para birimine endeksli dijital varlıklar da yer alıyor.

Saklama ve güvence vurgusu

Markalı altyapı arayan işletmeler için Coinbase Custom Stablecoins adlı ihraç katmanının da sunulduğu belirtildi. Lovett, stabilcoin ödemelerine geçişin hızlandığını ve erken adım atan şirketlerin yenilik temposunu belirleyebileceğini söyledi.

Lovett, stabilcoin ödemelerine yönelişin hız kazandığını, bugün harekete geçen işletmelerin finansal yenilikte öncü konuma yerleşebileceğini dile getirdi.

Saklama tarafında ise Coinbase, altyapısının ETF ihraççıları, finans kuruluşları ve kamu kurumları tarafından kullanıldığını açıkladı. Şirket, 14 yıl boyunca kayıp yaşanmadığını ve SOC 1 ile SOC 2 denetimlerinin düzenli olarak tekrarlandığını belirterek, bunun kurumsal müşteriler için gerekli güvenceyi sağladığını savundu.