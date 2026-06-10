ETH yüzde 4 geriledi, 1.600 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Ethereum son 24 saatte yüzde 4 değer kaybederek yaklaşık 1.628 dolara geriledi. Bu düşüş, kripto para piyasasındaki daha geniş çaplı satışlarla aynı döneme denk geldi. Toplam piyasa değeri yüzde 3,46 azalarak 2,12 trilyon dolara indi.

Satış baskısı piyasaya yayıldı

Bitcoin de benzer bir baskı altında kaldı ve 64.100 dolardan yaklaşık 61.049 dolara çekildi. Sert hareketin etkisiyle kripto para piyasasında yalnızca bir günde 1,1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye oldu. XRP’nin de 1,15 doların altına inmesi, zayıflığın yalnızca Ethereum ve Bitcoin ile sınırlı kalmadığını gösterdi.

Piyasa katılımcıları bu tabloyu, risk iştahındaki zayıflama ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin çözülmesiyle ilişkilendirdi. Satışların geniş tabana yayılması, kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret eden unsurlar arasında değerlendirildi.

1.700 dolar seviyesi direnç konumunda

Piyasa analisti Ted, Ethereum için 1.700 dolar bölgesinin önemli bir direnç alanı haline geldiğini belirtti. Söz konusu bölge, Şubat 2026’da fiyatın dip oluşturduğu alan olarak öne çıkmıştı. Ancak mevcut tabloda aynı eşik bu kez satıcıların savunduğu bir bölgeye dönüştü.

Analist Ted’in değerlendirmesine göre ETH, 1.700 dolar seviyesini yeniden kazanmayı deniyor. Şubat 2026’da dip bölgesi olan bu alanın artık direnç olarak çalıştığını, seviyenin aşılamaması halinde diplerin yeniden test edilebileceğini aktardı.

Ted’in teknik değerlendirmesinde 1.540 dolar seviyesi olası aşağı yönlü hedef olarak öne çıktı. Bir başka piyasa analisti Daan Crypto Trades ise yükseliş görünümünün güç kazanması için 1.750 doların geri alınması gerektiğini, bu durumda 2.100 dolar bölgesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

Tasfiye verileri ve ETF akımları dikkat çekti

Piyasa analisti CryptoReviewing, 24 saatlik tasfiye dağılımındaki belirgin farkın altını çizdi. Verilere göre 331 milyon dolarlık uzun pozisyona karşılık 1,84 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu 5,5 katlık fark, piyasa yönünün aniden değişmesi halinde sert fiyat hareketleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde teminatın yetersiz kalması nedeniyle pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. ETF ise borsada işlem gören fon anlamına gelir ve yatırımcılara ilgili varlığa doğrudan almadan fiyat hareketine erişim sağlar.

SoSoValue verilerine göre 8 Haziran’da Bitcoin ETF’lerinden 91,37 milyon dolar net çıkış yaşandı. Aynı gün Ethereum ETF’leri ise 82,37 milyon dolar net giriş çekti. Bu ayrışma, spot piyasadaki zayıflığa rağmen kurumsal tarafta Ethereum’a yönelik ilginin tamamen kaybolmadığını gösterdi.

Kritik destek ve dirençler izleniyor

Dört saatlik grafikte Ethereum haber sırasında 1.644 dolar civarında işlem gördü. Göreceli Güç Endeksi 43,21 seviyesinde ölçülürken, Chaikin Money Flow göstergesi 0,05 civarında kaldı. Bu görünüm, alım iştahının sınırlı olduğuna ve momentumun zayıf seyrettiğine işaret etti.

Kısa vadede ilk direnç 1.700 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 1.800 dolar, ardından 2.000 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 1.600 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1.500 doların yeniden test edilmesi olasılığı güç kazanabilir.