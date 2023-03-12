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  •   Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelerde: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelerde: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Hafta sonunun başından bu yana düşük oranlı değer artışları kaydeden Bitcoin (BTC), 20.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
13:42
12 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Silicon Valley Bank (SVB) gelişmesi, kripto para piyasasındaki önemli bir etki yarattı. Circle’ın USDC’si 1 dolarlık stabilitesini kaybederek 0,9 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan hafta içindeki dert düşüşlerin ardından Bitcoin (BTC), hafta sonunun başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 20.500 dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelerde

Son haftalar kripto para piyasası adına oldukça hareketli geçti. Sırasıyla Silvergate Bank ve ardından Silicon Valley Bank gelişmesi, piyasanın son dönemlerde oldukça kan kaybetmesine neden oldu. Circle şirketinin ihraç ettiği stabil kripto para birimi USDC, 1 dolarlık stabilitesini kaybederek 0,9 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Öte yandan hafta içerisinde sert düşüşler kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta sonunun ilk gününe düşük oranlı değer artışları ile başladı ve yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1475 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise son günlerdeki düşük oranlı değer artışları ile birlikte 950 milyar dolar seviyelerini aştı. Ayrıca hafta içerisinde güncel gelişmelerin de etkisiyle kripto para piyasasındaki volatilite önemli ölçüde artış gösterdi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in yeniden 20.000 dolar seviyelerinin üzerine çıkmasının ardından piyasadaki çoğu kripto para birimi de yönünü yeniden yukarı çevirdi. CoinMarketCap verilerine göre Maker (MKR), Mina (MINA), Trust Wallet Token (TWT), GMX (GMX) ve TRON (TRX), piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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