Kripto paralar için yarın son derece kritik bir gün olacak ve alınacak kararlar 2008 krizinin tekrarına neden olabilir.

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En Bitcoin ve en büyük altcoinler için yarın büyük gün, kripto para yatırımcıları ciddi volatilite görebilir. Peki ama neden? Elbette Silicon Valley Bank (SVB) ve onun çöküşünün diğer bankalara sıçrama riskiyle ilgili atılacak adımları göreceğiz. Yatırımcılar tedirgin ve eğer bir şeyler yapılmazsa 2008 krizine benzer bir bankacılık çöküşü görebiliriz.

Silicon Valley Bank Neden İflas Etti?

2021 yılı kripto paralar kadar diğer risk piyasaları için de güzel bir dönemdi. Bol likidite girişimleri, teknoloji şirketlerini, startupları büyüttü. Daha fazla yatırım aldılar, hisseleri likidite bolluğunun sonucu olarak devasa yükselişler gördü. Özellikle küçük ve orta ölçekli girişimler topladıkları bu yatırımı bankalarda tutmaya başladı. Silicon Valley Bank bunlardan biriydi, özellikle girişimlerin tercih ettiği bir seçenekti. Peki bankaya yatırılan para boş mu duruyordu? Elbette değil, işletmeler yatırdıkları para karşılığında faiz alıyordu ve bankalar nakit rezervlerinin bir bölümünü tahvillere yatırdı.

2021 yılında Fed’in faizleri düşüktü ve kısa vadeli ABD tahvilleri iyi bir yatırım seçeneği değildi. Bunun yerine bankalar o gün mantıklı bir şekilde 10 yıllık tahvillere yöneldi. Kolay nakde çevrilebilir, garanti kazanç olduğu için tahvil yatırımları bankalar tarafından yoğun olarak tercih edilir. Fakat bir sorun var 2022 yılında Fed agresif biçimde faizleri artırmaya başladı.

Piyasa faizi Silicon Valley Bank gibi kurumların tahvil aldıkları dönemki getirinin üstüne çıktı. Böylece 2021 yılında alınan tahvillerin değeri düştü. Paranın pahalandığı bu dönemde bankalar müşterilerine daha fazla faiz vermek zorunda kaldı ve bir zarar dönemi başladı. Daha ötesinde paraya ihtiyaç duymaya başlayan girişimler Silicon Valley Bank ve diğerlerinden paralarını çekmeye başladı. SVB tahvillerini satıp ödeme yapmaya başladı. Derken bu bir bank run’a dönüştü. Tüm müşterilerin parasını çekmek için bankaya koştuğu bir ortamda herkese parasını vermek imkansızdır. Çünkü yatırılan paraların tamamı fiziksel olarak tutulmaz, çeşitli enstrümanlara (kredi, tahvil vs) bölünür.

SVB özelinde işi daha karmaşık hale getiren şey riskin doğru ayarlanmamış olmasıdır. Banka, varlılarının %50’den fazlasını 2021’de aldığı bu tahvillerde tutuyordu ve olması gereken oran kesinlikle bu değildi.

Kripto Paralar Tahmin

Silicon Valley Bank ile benzer hataları yapan daha fazla banka olduğu düşünülüyor. Bu iflasın diğer bankaları da çökertmemesi için harekete geçilmeli. Yarın son derece kritik bir gün olacak ve Fed öncülüğünde Federal Mevduat Sigorta kurumu SVB müşterileri için bir çözüm bulmalı. Eğer bulmazsa ne olur?

Bankada parası olan Amerikalılar varlıklarını çekmek için özellikle yerel bankalara akın eder.

Yerel bankalar gerekli likiditeyi bulamadığı için korku artar.

Korku arttığı için daha fazla bankaya müşterilerin hücum ettiğini görürüz.

Yeni iflaslar başlar.

2008 krizini mumla ararız.

Daha da kötüsü yarın borsa kapanışıyla birlikte tüm şirketlerin Silicon Valley Bank maruziyetleriyle alakalı raporlar gelmeye başlayacak. Circle kısa süre önce 3,3 milyar dolarlık maruziyetini açıkladı ve USDC 0,87 dolara kadar düştü. Daha fazla kripto şirketinin maruziyet açıklaması piyasaları dibe çeker. Dev şirketlerin maruziyetleri borsanın düşüşe devam etmesini sağlar ve kripto yine düşmeye devam eder.

Peki hiç mi iyi bir ihtimal yok? Elbette var.

Fed yarın kendinden beklendiği gibi çıkıp güvercin açıklamalar yapar.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu tüm SVB müşterilerinin sigortasız bakiyeleri dahil hepsi için garanti verdiğini duyurur.

JPMorgan veya başka bir büyük banka SVB ve mevduatlarını satın alır müşterilerine ödeme yapar ve bank run sona erer.

Tüm bunlar hem küresel hem kripto piyasaları için rahatlamayı beraberinde getirir. Peki önümüzdeki hafta bu kaos sona erdiğinde enflasyon da beklenti dahilinde gelirse (UBS ve Biden’ın da tahmin ettiği gibi) Powell neden 50bp artış yapsın? Veya yapabilir mi? Bu senaryonun da önümüzdeki hafta sonuna doğru fiyatlandığını görebiliriz ve hızlı bir toparlanma görürüz. Her iki senaryo da kripto için yüksek volatiliteye işaret ediyor. BTC, ETH, Shiba, Dogecoin, AVAX, SOL, XRP Coin ve diğer altcoinler için yatırımcıların çift haneli düşüş/yükselişler görmesi mümkündür.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.