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FTX davasıyla alakalı gelişmeler artık kimsenin umurunda değil ve Fed’in ne kadarlık faiz artışı yapacağını da dün kimse umursamıyordu. Hatta kripto para piyasalarında ön plana çıkmış bazı isimlerin sektöre nefret kustuğunu bile gördük. Merkeziyetsizlik, Bitcoin’in felsefesi ve daha fazla şey çoğu insanın önemsiyor gibi göründüğü ancak umursamadığı şeyler. Bu gerçek onlar para kaybettiğinde yeniden ortaya çıktı.

Kripto Yatırım Motivasyonunuz Ne?

Henrik Zeberg tarafından yapılan değerlendirmelere geçmeden önce bu konuya değinmeliyiz çünkü bugünlerdeki duruş geleceği de etkileyecek. Son birkaç gündür Silicon Valley Bank iflas ettiği için yeni bir 2008 krizi geliyor anlatısı fazlasıyla alıcı buldu. Birçok yatırımcı büyük bir krizin kapıda olduğunu duyduğu için kripto risklerini azalttı ve bu da fiyatın düşmesine neden oldu. Peki fiyatı düşüren nedir? Arz ve talep dengesi, eğer yatırımcılar satışa yöneliyorsa burada suçlanacak olan kimdir? Zararını azaltmak için hızlı hareket eden yatırımcılar mı? Peki 2008 krizinden sonra mevcut finansal sisteme alternatif olarak doğan Bitcoin’in bu denli düşmesini nasıl yorumlamalıyız?

Hepsinin tek bir cevabı var. Kripto para piyasalarındaki yatırımcıların ezici çoğunluğu ve hatta buna %95 desek bile iyimser bir tahminde bulunmuş oluruz herkes tek bir motivasyonla burada. Bu da para kazanmak. Yeni bir finansal sistem kimsenin umurunda değil, merkeziyetsizlik anlatısı sadece güzel günlerde alıcı buluyor, verilerin mülkiyeti ve özgürlük sloganları eğer ilgili altcoin değer kazanıyorsa destekçi buluyor.

O yüzden son 3 günde kripto paralara öfke kusan sözde kripto maksimalistleri gördük. Çünkü canları yandı ve tek motivasyonları para kazanmaktı. Bu yüzden bundan aylar veya yıllar sonra aynı isimlerin size “gelecek burada” hikayeleri anlatmalarını pek umursamayın. Eğer aynı isimler bu hikayeleri anlatmaya yeniden başlarlarsa yine tek motivasyon kaynakları için bunu yapıyor olacaklar. Bitcoin düştüğü için kızanlar, maliyetlerini azaltmak için satış yapanlardan başkası değil, Bitcoin’in gelecekte bir değer deposu olacağına inanmıyorlar ve öylesine kalabalıklar ki geleneksel piyasalarda çatırdarken trajikomik şekilde Bitcoin düşüyor.

En Kötü Piyasa Çöküşü Kapıda

USDC dev Amerikan bankalarından birine güvendiği için 0,87 dolara kadar düştü. Silicon Valley Bank tıpkı FTX gibi risklerini doğru ayarlamadığı için temelde aynı sebepten iflas etti. Neyse ki FDIC var ve USDC rezervlerinin rehin kalan 3,3 milyar dolarlı kısmının 250 bin dolarlık bölümü güvende…

Makro gurusu Henrik Zeberg, yatırımcılara korkunç bir uyarıda bulunarak, neredeyse bir asırdır tanık olunmayan türden bir piyasa erimesinin eli kulağında olduğunu söylüyor. Zeberg, NAHB (National Association of Home Builders) Konut Piyasası Endeksi (HMI) ve ABD işsizlik oranının nasıl birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu gösteren bir grafik paylaştı.

HMI, mevcut ve gelecekteki müstakil ev satışlarının göreceli seviyesini değerlendirerek ABD konut piyasasının sağlığına bakmaktadır. Zeberg’e göre, HMI ve ABD işsizlik oranı, Büyük Finansal Krizi tetikleyen 2007 konut piyasası çöküşü sırasındaki davranışlarına ürkütücü bir şekilde benziyor.

Zeberg’e göre, Silicon Valley Bank’ın profilli çöküşü, borsada öngördüğü yükselişi ateşleyen zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebilir.

“SVB, FED Powell’ın DURAKLAMASI için katalizördür!!! Bu, ekonominin resesyonda olmadığı bir zamanda gerçekleşiyor. Piyasanın tepkisi, resesyon başlamadan ve piyasalar 1929’dan bu yana en büyük çöküşü yaşamadan önce tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru aşırı bir yükseliş olacaktır.”

Eğer Zeberg haklı çıkarsa ve büyük çöküşten önce piyasalar yükselirse tek motivasyon kaynağına bağlı şekilde burada olanlar yine aynı hikayeleri anlatmaya geri dönecek. Ve Zeberg ikinci adımda da haklı çıkarsa çok geçmeden kendilerini yalandığı günleri de bir kez daha göreceğiz.