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Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı: İşte Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CoinMarketCap'in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlı değer artışı ve değer kaybı kaydeden kripto para birimleri!
19:30
12 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftalık çalkantılı bir sürecin ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalık kapanışa saatler kala kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 20.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre hafta içerisindeki düşüşün ardından 1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin (BTC), Haftalık Kapanışa Saatler Kala Kritik Seviyelerde

Sırasıyla Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank (SVB) gelişmeleri, kripto para piyasasının oldukça hareketli bir hafta geçirmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıksa da hafta içerisindeki düşüşler ile 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1 trilyon doların altına geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde hafta boyunca 1 milyar doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında KAVA, %15’i aşan bir yükseliş ile haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.

Öte yandan piyasadaki düşüş ivmesinin etkisiyle hafta boyu yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar da oldu. Yine CoinMarketCap verilerine göre AGIX, SNX, DASH, CFX, MKR ve IMX ise piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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