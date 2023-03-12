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50x Çılgınlığı! Tarih Verildi! İşte Gözde Altcoin’in Herkesi Yakından İlgilendiren Analizi!

Dünyaca ünlü Altcoin'in gelecekteki fiyatını önde gelen AI uygulaması ChatGPT tahmin etti. Beklenti yatırımcıyı memnun edecek türden oldu.
21:00
12 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının büyük bölümünü etkisi altına alan son dönemdeki yaygın düşüşün ardından Polygon (MATIC) tekrar yeşil renkte işlem görmeye başladı ve OpenAI’nin yapay zeka (AI) aracı ChatGPT, on yılın sonuna kadar token fiyatında potansiyel bir iyileşme görüyor.

Nitekim, yapay zeka aracından, ağın şimdiye kadarki başarısı ve gelişimi, kullanıcı sayısı, geçmiş performans, grafik modelleri, mevcut piyasa koşulları ve diğer faktörleri dikkate alarak 2030 yılına kadar MATIC için olası bir işlem aralığı sağlaması istenildi.

ChatGPT Ne Diyor?

ChatGPT, kripto para piyasalarının son derece değişken olabileceğini ve fiyat hareketlerini etkileyebilecek çeşitli faktörlere tabi olabileceğini özenle hatırlattıktan sonra, Polygon ağının kullanımının ve değerinin artmasına katkıda bulunabilecek bazı unsurları listeledi.

Bu unsurlar arasında Polygon’un büyüyen ağı ve ortaklıklarının yanı sıra yüksek işlem hızları ve düşük ücretler gibi benzersiz özellikleri ve merkezi olmayan uygulamalara (dApps) yönelik artan talep ve Polygon ağında akıllı sözleşmelerin kullanımı yer alıyor.

Bu faktörleri göz önünde bulunduran ChatGPT, MATIC için genel bir işlem aralığı verdi:

Bu bilgilere dayanarak, bazı uzmanlar Polygon’un fiyatının 2030 yılına kadar 10 ila 50 dolar arasında herhangi bir yere veya daha fazlasına ulaşabileceğini öne sürüyor. Ancak, bunların spekülatif tahminler olduğunu ve dikkatle ele alınması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Polygon Fiyat Analizi

Bu arada Polygon, 12 Mart’ta alınan verilere göre, önceki hafta tahakkuk eden %6,77’lik kayıpları ve önceki 30 gündeki %14,49’luk düşüşü tersine çevirmeye çalışırken, yazım saatine göre günlük %6.70 artışla 1,10 dolar fiyatla işlem görüyordu.

Yapay zeka aracının kendisinin de belirttiği gibi, sunduğu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, 27 Mart’ta gerçekleşecek olan Polygon zkEVM ana ağ betasının lansmanı gibi piyasa koşulları, rekabet, düzenleyici gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler de dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olacaktır.

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