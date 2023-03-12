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Bir Zamanlar 5 Dolardı Şimdi 0.5 Doların Üzerinde Kalmaya Çalışıyor! Bu Altcoin’e Ne Olacak?

2021 yılının Sandbox ile birlikte yıldızı olan bu altcoin o günden bu yana düşüyor. Şimdi ise yatırımcıları, fiyatını 0.5 dolarda tutmaya çalışıyor.
22:02
12 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Decentraland (MANA) Mart ayı başında 0,8254 – 0,6314 dolar konsolidasyon aralığının altına düşerek agresif satışlara maruz kaldı. Yazım zamanında, sanal gerçeklik blok zinciri platformunun token’ı yarım dolar değerini korumak için mücadele ediyordu. Benzer şekilde, Bitcoin (BTC) de genel piyasa belirsizliği devam ediyormuş gibi görünüyordu.

Sürekli Düşüş Mü Toparlanma Mı?

MANA bir bayrak formasyonu oluşturdu, ancak potansiyel bir yükseliş rallisi artan piyasa belirsizliği nedeniyle engellenmiş olabilir. Boğalar, ayıların 3 Mart’ta 0,6314 dolar desteğini aşmasının ardından önemli bir kaldıraç kaybetti.

Sonrasında yaşanan agresif satışlar MANA’yı 0,5326 dolarlık bir diğer önemli desteğin de altına indirdi. Yazım sırasında MANA, 100 günlük MA (Hareketli Ortalama) olan 0,5422 dolar ile 0,4986 dolar arasında işlem gördü.

BTC dalgalanmaları devam ederse, MANA yatay bir piyasa yapısına girebilir. Bu nedenle, yatırımcılar kazanç için 0,5422 – 0,4986 dolar aralığının üst ve alt sınırlarını hedefleyebilir. Aralıktan çıkılması, yukarıdaki yatay yapıyı geçersiz kıyabilir. Özellikle, aşağı yönlü bir kırılma 0,4600 dolar veya 0,4200 dolara yerleşebilir.

Öte yandan, bir yükseliş kırılması ve 0.5326 doların üzerinde bir günlük mum çubuğu kapanışı, 0.6314 dolarlık bir hedefle toparlanmaya neden olabilir. RSI önemli ölçüde düşerken, OBV (On Balance Volume) de düşüş göstererek sınırlı alım baskısı ve işlem hacimleri gösterdi.

Haftalık Aktif Adresler Arttı

Santiment’e göre, 90 günlük Ortalama Kripto Para Yaşı istikrarlı bir şekilde yükseldi ve bu da olası bir yükseliş rallisine işaret ediyor olabilir. Benzer şekilde, son birkaç gün içinde haftalık aktif adreslerdeki artış, toparlanma sağlamak için gereken işlem hacimlerini artırabilir.

Bununla birlikte, ağırlıklı duyarlılık negatif bölgede kaldı ve yatırımcıların varlığa olan güveninin azaldığını gösterdi. Buna ek olarak, BTC etrafındaki belirsizlik güçlü bir toparlanmayı geciktirebilir. Bu nedenle, yatırımcılar hamle yapmadan önce Bitcoin’in fiyat hareketini takip etmeli.

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