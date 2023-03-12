ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Silikon Vadisi Bankası hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklama ise Bitcoin ve altcoin'lere yansıdı.

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Geçtiğimiz saatlerde Jannet Yellen bir açıklamada bulundu ve piyasayı mini çaplı bir krize sürükleyen Silikon Vadisi Bankası hakkında umut verici bilgiler verdi. Bunun ardından piyasada yansımaları görülmeye başladı ve kripto piyasası da Bitcoin’in öncülüğünde buna hızlı bir şekilde eşlik etti.

Yellen Neler Söyledi?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazar günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin Silikon Vadisi Bankası’nı (SVB) kurtarmayacağını, ancak etkilenen mevduat sahiplerine yardım etmek için çalıştığını söyledi.

CBS News’in Face the Nation programına verdiği röportajda Yellen, Uygulamaya konulan reformların, bir daha kurtarma yapılmayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Ancak federal hükümet yetkililerinin mevduat sahipleri için endişeli olduklarını ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını belirtti. Yellen ayrıca bankanın çöküşünün bir domino etkisine yol açabileceği yönündeki korkuları da yatıştırmaya çalıştı. Amerikan bankacılık sisteminin gerçekten güvenli ve iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu belirtti.

SVB mevduat sahiplerinin yaklaşık %85’i FDIC sigortası olmayan hesaplarda para tutuyordu, yani bu fonlar geri alınamayabilirdi. FDIC, SVB’nin de üyesi olduğu FDIC sigortalı kurumlarda her sahiplik kategorisi için 250.000 dolara kadar olan mevduatları sigortalamakta.

40 yıllık bir banka olan SVB, bu hafta başında 42 milyar dolarlık büyük bir para hareketinin ardından çöktü. Para çekme furyası, SVB Financial Group’un Çarşamba günü portföyündeki 21 milyar dolarlık menkul kıymeti 1.8 milyar dolar zararla satmasını telafi etmek amacıyla 2.24 milyar dolarlık yeni hisse satma niyetini açıklamasından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Bu haber yüksek profilli risk sermayedarlarını ürküttü ve portföylerindeki şirketlere paralarını bankadan çekmeleri talimatı vermelerine yol açarak bir kaçışı başlattı. 10 Mart’ta, bankaya hücum başladıktan sadece iki gün sonra, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) SVB’ye el koydu.

SVB’nin iflası, Washington Mutual’ın 2008’deki çöküşünden bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük banka batışına işaret ediyor. SVB’nin erimesi, kripto odaklı banka Silvergate Capital’in çöküşünden sadece günler sonra geldi.

Bitcoin’de Son Durum

Geçtiğimiz ay 25.000 dolar seviyesini defalarca ziyaret eden Bitcoin kademeli bir düşüş gerçekleştirmişti. Bu düşüşün son noktası ise Silvergate Capital’in çöküşüyle Mart ayının başında 19.500 dolar seviyesinde olmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından bugün geldiğimiz noktada Yellen’ın da yaptığı piyasayı rahatlatıcı açıklamanın ardından Bitcoin arkasına aldığı güçle birlikte yeniden 21.000 dolar seviyesini test etmeye başladı. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, anlık olarak 21.100 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in yanı sıra altcoin’ler de bu yükselişten faydalanmış görünüyor. Bir çok altcoin’in fiyatı gelen haberle birlikte %5’lere ulaşan oranda yükselmiş görünüyor.