Kripto Para

Gnosis Pay kart verilerinin sızdığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gnosis Pay, müşteri kart verileri ve adres bilgilerinin sızdığını açıkladı.
  • 📌 Şirket, 3 Kasım'da tespit ettiği ihlalin ardından kartları iptal etti ve çevrim içi ödemelerde 3D Secure zorunluluğu getirdi.
  • 🔎 OpenRate verilerine göre $GNO ekosistemiyle bağlantılı Gnosis Pay'in günlük yaklaşık 2.400 aktif kart kullanıcısı bulunuyor.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Kripto bağlantılı Visa banka kartı sağlayıcısı Gnosis Pay, müşterilere ait ödeme kartı bilgilerinin ve kişisel verilerin açığa çıktığı bir güvenlik ihlalini cuma günü duyurdu. Şirket, sızan veriler arasında kart numaraları, son kullanma tarihleri, CVV kodları, ev adresleri ve etkilenen hesaplarla bağlantılı kripto cüzdan adreslerinin bulunduğunu bildirdi.

İçindekiler
1 İhlal 3 Kasım’da tespit edildi
2 Şirket kartları iptal etti ve ek önlem aldı
3 İşlem hacmi açıklandı, etkilenen müşteri sayısı paylaşılmadı

İhlal 3 Kasım’da tespit edildi

Gnosis Pay, eski tüketici kart sistemine yetkisiz erişimi 3 Kasım’da fark ettiğini, ihlali iki saat içinde sınırlandırmaya başladığını açıkladı. Şirket, müşteri fonlarının etkilenmediğini ve beyaz etiketli kart programlarına altyapı sağlayan ayrı kurumsal platformunda bir sorun yaşanmadığını belirtti. Gnosis Pay, kripto varlıklarla bağlantılı ödeme kartları sunan bir finans teknolojisi hizmeti olarak faaliyet gösteriyor.

Gnosis Pay, müşteri fonlarının etkilenmediğini ve ayrı kurumsal platformun bu olaydan etkilenmediğini açıkladı.

İncelenen ihlal bildirimlerine göre açığa çıkan veriler yalnızca kart bilgileriyle sınırlı kalmadı. Müşteri adları, e posta adresleri, telefon numaraları, uyruk bilgileri ve bazı durumlarda IBAN ile BIC gibi bankacılık verileri de etkilendi. Şirket, kaç müşterinin bu olaydan etkilendiğini ise paylaşmadı.

Şirket kartları iptal etti ve ek önlem aldı

Müşterilere gönderilen en az bir bildirimde, ilgili kartın 3 Kasım’da iptal edildiği doğrulandı. Aynı bildirimde şüpheli işlem ya da fon hareketi tespit edilmediği bilgisi de yer aldı. Bu durum, olayın veri sızıntısı boyutunda kaldığına işaret etse de ele geçirilen bilgilerin niteliği dolayısıyla riskin sürdüğü değerlendiriliyor.

Şirket, ele geçirilen güvenlik kimlik bilgilerini yenilediğini, zafiyeti giderdiğini ve eski sistemin 20 Aralık’ta devreden çıkarılmasına kadar çevrim içi ödemelerde 3D Secure doğrulamasını zorunlu hale getirdiğini duyurdu.

Mini sözlük: 3D Secure, çevrim içi kart ödemelerinde ek kimlik doğrulaması sağlayan güvenlik katmanıdır. Genellikle bankanın gönderdiği tek kullanımlık şifre ya da mobil onayla çalışır.

Gnosis Pay, müşterileri kişisel veriler veya işlem bilgileri kullanılarak yapılabilecek oltalama girişimlerine karşı uyardı.

İşlem hacmi açıklandı, etkilenen müşteri sayısı paylaşılmadı

Şirket, çalınan verilerin kötüye kullanılma ihtimaline karşı izleme süreci hazırladığını da aktardı. Özellikle kişisel bilgiler ve işlem ayrıntıları kullanılarak sahte mesajlar ya da yönlendirmeler yapılabileceği uyarısı öne çıktı.

Kripto kart faaliyetlerini izleyen üçüncü taraf platform OpenRate verilerine göre Gnosis Pay’in günlük yaklaşık 2.400 aktif kart kullanıcısı bulunuyor. Platform, son 24 saatte 263.200 dolar tutarında işlem geçtiğini gösterdi. Buna karşın Gnosis Pay, olaydan etkilenen toplam müşteri sayısını açıklamadı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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