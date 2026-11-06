Kripto Para

Barclays, ABD hisselerindeki toparlanmanın kalıcı olmayabileceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Barclays, ABD hisselerindeki son toparlanmanın kalıcı olmayabileceğini açıkladı.
  • 📉 Banka, hisse piyasasındaki olası yeni satışların $BTC dahil kripto varlıkları da baskılayabileceğini işaret etti.
  • 🧠 Alexander Altmann, 29 Ekim’de yapay zeka odaklı iyimserliğin ve neocloud şirketlerindeki finansman baskısının risk yarattığını söyledi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Barclays stratejisti Alexander Altmann, ABD hisse senedi piyasasında son dönemde görülen toparlanmanın kalıcı olmayabileceği uyarısında bulundu. Altmann’ın değerlendirmesi, risk iştahındaki olası zayıflamanın kripto varlıklar üzerinde de yeni bir satış baskısı yaratabileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 Piyasa toparlanmasına temkinli yaklaşım
2 Yapay zeka odaklı iyimserlik sorgulanıyor
3 Volatilite fonları satış dalgasını büyütebilir

Piyasa toparlanmasına temkinli yaklaşım

Barclays’te küresel hisse senedi taktik stratejilerinin başında bulunan Altmann, sert satışların ardından gelen yükselişin gücüne kuşkuyla yaklaştı. ABD borsalarında görülen son sıçramaya rağmen piyasanın iç yapısında zayıf sinyaller bulunduğunu savunan Altmann, bu tabloya kripto varlıklardaki süren baskının da eşlik ettiğini kaydetti.

Altmann, olumsuz piyasa genişliği, büyüme hisselerinde sınırlı performans, neocloud olarak anılan şirketlerde zayıf toparlanma, kripto piyasasındaki gerileme ve kalite faktöründeki yatay seyrin öne çıkan risk başlıkları arasında yer aldığını belirtti. Barclays, İngiltere merkezli küresel bir banka olarak yatırım bankacılığı ve piyasa stratejileri alanında yakından izlenen kurumlar arasında bulunuyor.

Alexander Altmann, ABD hisselerindeki son yükselişin sağlam bir zemine oturmadığını ve piyasa göstergelerinin temkinli olunması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguluyor.

Yapay zeka odaklı iyimserlik sorgulanıyor

Piyasadaki kaygıların merkezinde, son dönemde ABD hisselerini yukarı taşıyan yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserliğin sürdürülebilir olup olmadığı sorusu yer alıyor. Altmann, yatırımcıların bu alandaki riskleri yeterince fiyatlamadığını ve yapay zeka temalı hisselerdeki coşkunun kırılgan hale gelmiş olabileceğini söyledi.

29 Ekim tarihli Bloomberg Odd Lots yayınında da konuşan Altmann, yatırımcıların yapay zeka sektörüne ilişkin riskler karşısında bir tür inkar evresinde bulunduğunu dile getirdi. Neocloud şirketleri üzerindeki finansman baskısının artmasını, sektörde erken stres işaretlerinden biri olarak gösterdi.

Mini sözlük: Neocloud, yapay zeka uygulamaları için yüksek işlem gücü ve bulut altyapısı sağlayan yeni nesil şirketleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu şirketler, özellikle grafik işlem birimi kapasitesi kiralama ve veri merkezi hizmetleriyle öne çıkıyor.

Volatilite fonları satış dalgasını büyütebilir

Barclays, dalgalanmaya duyarlı yatırım stratejilerinin piyasa düşüşünü derinleştirebileceği uyarısını da öne çıkardı. Kurumun modellerine göre, volatilite kontrolü odaklı fonlar perşembe günkü sert piyasa sarsıntısının ardından 24 ila 48 saat içinde 135 milyar dolara kadar ABD hisse vadeli kontratı satmak zorunda kalabilir.

Bu tür mekanik satışların, yalnızca hisse piyasasında değil, riskli varlık sınıflarının genelinde baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor. Kripto varlıklar son dönemde teknoloji hisseleri ve yüksek büyüme temasıyla daha güçlü ilişki gösterdiği için, ABD borsalarındaki yeni bir zayıflama dijital varlıklarda da ek satışları beraberinde getirebilir.

Barclays modelleri, volatiliteye duyarlı fonların kısa süre içinde 135 milyar dolara kadar ABD hisse vadeli kontratı satma riski taşıdığını ortaya koyuyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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