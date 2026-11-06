BITCOIN (BTC)

ABD istihdam verisi sonrası Bitcoin ağustostan bu yana en düşük seviyeyi gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD istihdam verisinin beklentiyi aşmasının ardından $BTC 74.762 dolara geriledi.
  • 📉 Ekimde tarım dışı istihdam 165.000 artarken Fed’in aralıkta faiz artırma olasılığı yüzde 76,8’e çıktı.
  • 🧭 Keith Alan, 75.500 dolar bölgesi korunamazsa Bitcoin’in 69.000 dolara inebileceğini söylüyor.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Bitcoin, cuma günü Wall Street’in açılmasının ardından satış baskısını artırdı ve 74.762 dolara kadar geriledi. Bu seviye, 21 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti. Aynı saatlerde ABD hisse senetleri toparlanırken, kripto piyasası bu eğilimden ayrıştı.

İçindekiler
1 İstihdam verisi faiz beklentilerini değiştirdi
2 Hisseler yükselirken Bitcoin zayıf kaldı
3 Analistler 69 bin dolar riskine işaret ediyor

İstihdam verisi faiz beklentilerini değiştirdi

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi 75.000 doların altına indi. Toplam kripto para piyasasının değeri ise gün içinde yüzde 0,5 geriledi. Buna karşılık ABD borsalarında alımlar öne çıktı; S&P 500 yüzde 0,6, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi. SanDisk ve Micron Technologies hisseleri yüzde 6,3 artış gösterdi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ekim ayında tarım dışı istihdamın 165.000 kişi arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi 65.000 düzeyindeydi. Eylül verisi de 29.000’den 60.000’e yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 4,2 beklentisine karşılık yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, istihdam artışının özellikle profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ile ulaştırma ve depolama alanlarında görüldüğünü bildirdi.

Güçlü istihdam tablosu, piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru daha sıkı bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi. CME Group’un FedWatch verilerine göre, Fed’in aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 66,9’dan yüzde 76,8’e çıktı. Likidite beklentilerindeki bu değişim, kripto para gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Hisseler yükselirken Bitcoin zayıf kaldı

ABD hisse piyasalarındaki toparlanma ile Bitcoin’deki geri çekilme arasındaki ayrışma, yatırımcıların kısa vadede teknoloji hisselerine yöneldiğini gösterdi. Perşembe günkü sert satışın ardından düşük seviyelerden alım yapan yatırımcılar özellikle teknoloji tarafında etkili oldu. Buna karşın Bitcoin, makroekonomik verilerin ardından faiz beklentilerine daha hassas tepki verdi.

Bitcoin fiyatı ayrıca 50 haftalık basit hareketli ortalama olan 77.533 dolar çevresindeki desteği test etti. Piyasa katılımcıları bu seviyeyi orta vadeli görünüm açısından önemli izleme alanlarından biri olarak değerlendiriyor.

Analistler 69 bin dolar riskine işaret ediyor

Kripto işlem platformu Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan, eylül ortasından bu yana destek görevi gören trend çizgisinin korunup korunamayacağının haftalık kapanışla netleşeceğini söyledi. Material Indicators, piyasa likiditesi ve emir akışını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Keith Alan, teknik ve yapısal açıdan güçlü görünen bu desteğin kalıcılığının haftalık kapanıştan önce doğrulanamayacağını, 75.500 dolar bölgesinin kaybedilmesi halinde fiyatın 69.000 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Alan’a göre yukarı yönlü bir toparlanma için daha kısa zaman dilimlerinde art arda daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşması gerekiyor. Bu yapı görülmediği sürece piyasada temkinli görünümün korunabileceği değerlendiriliyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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