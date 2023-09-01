4 Mayıs 2017 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonunda (SEC) Başkanlık görevini icra eden eski SEC Başkanı Jay Clayton, Spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Clayton, Spot Bitcoin ETF başvurularının SEC’den onay alabilmesi ihtimali konusundaki iyimserliğini dile getirdi. Ayrıca SEC’nin eski Başkanı Clayton, BTC‘ye ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları, SEC’den Onay Alabilecek mi?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), geçmiş dönemlerde birçok kez Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesi ve SEC Başkanı Gensler’ın konuya ilişkin yaptığı olumsuz açıklamalar nedeniyle piyasalarda SEC’nin yakın vadede Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine yönelik güçlü bir beklenti yoktu.

Ancak BlackRock’ın başvurusu, piyasalardaki bu beklentinin büyük ölçüde tersine dönmesine neden oldu. Özellikle son aylarda yaşanan gelişmeler de Spot Bitcoin ETF‘lerine onay çıkabileceği yönündeki beklentilerin iyice güçlenmesine yol açtı.

Varlık yönetimi şirketi Bernstein, hafta içerisinde yayımladığı bir araştırma raporunda Grayscale davasını ve bu davanın piyasalardaki olası etkilerini değerlendirdi. Bernstein analistleri, Grayscale’in SEC davasını kazanmasının, Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

Eski SEC Başkanından Açıklamalar

4 Mayıs 2017 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonunda (SEC) Başkanlık görevini icra eden eski SEC Başkanı Jay Clayton, bir süredir kamuoyunda tartışılmaya devam edilen Spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Clayton, Spot Bitcoin ETF başvurularının SEC’den onay alabilme ihtimalinine ilişkin iyimser düşüncelerini dile getirdi.

SEC’ni eski Başkanı, bireysel yatırımcıların kripto para birimine erişim sağlamaya istekli olduğunu ve Blackrock gibi gözetim mekanizmalarına sahip büyük kurumların ise ürünü yatırımcılara yatırımcılara sunmak istediğini belirtti. Ayrıca lider kripto para birimi BTC’ye ilişkin de bir değerlendirmede bulunan eski SEC Başkanı Clyaton, “Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığı çok açıktır” ifadelerini kullandı.