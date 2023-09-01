Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında olan Cardano (ADA) yeni diplere doğru koşmaya başladı. Bitcoin fiyatındaki negatiflik ve halving öncesi fiyatın negatif performans gösterme ihtimali yatırımcıları tedirgin ediyor. Endişe verici olan şey fiyatın mevcutta kritik bir desteğin eşiğinde oluşudur.

ADA Coin Kaç Dolar Olur?

Ayı flama formasyonu genellikle, düşüş momentumunu yenilemek için satıcıların kısa bir ara vermesini sağlayan yerleşik bir düşüş trendinde görülür. Piyasadaki satış eğiliminin devam etmesiyle birlikte, altcoin fiyatı 30 Ağustos’ta formasyon destek trend çizgisinden bir kırılma gösterdi. Bu kırılma, piyasa katılımcılarına açığa satış fırsatı sağlayan düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor.

Popüler altcoin eğer satıcılar güçlü kalmaya devam ederse 0,238 doların altında 0,22 dolara gerileyebilir. RSI gösterge eğiminin %40 seviyesinin altına düşmesi güçlü düşüş momentumunu yansıtmaktadır. ADA fiyatı, 20 günlük EMA eğiminden dinamik bir dirence tanık oluyor.

ADA Coin Grafik Yorumu

Cardano son birkaç gündür 0,28 dolar ile 0,24 dolar arasında seyrediyor. Boğalar 29 Ağustos’ta fiyatı aralığın üzerine çıkardı ancak daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. Bu durum kısa vadeli boğaları pozisyonlarından çıkmaya teşvik etmiş olabilir. Satışlar daha da arttı ve fiyat 31 Ağustos’ta yükseliş trendi çizgisinin altına düştü. Ayılar bundan sonra ADA/USDT çiftini 0,24 dolar desteğinin altına çekmek için mücadele edecek.

Fiyat 0,24 dolardan toparlanırsa, parite bir süre daha aralık içinde konsolide olmaya devam edebilir. Aksine fiyat 0,24 doların altına düşerse 0,22 dolara ve nihayetinde 0,20 dolara doğru bir düşüşün başlangıcını işaret edecektir.

BTC ilerleyen saatlerde eğer 25.400 dolar altında kapanışlar yaparsa bu durum 0,2 dolar senaryosunu destekler. BTC için negatif senaryo 23,500 ve 22.000 dolara kadar düşüş öngörüyor. Birçok uzman azalan talebi gerekçe göstererek fiyatın önümüzdeki günlerde satıcıların kontrolünde kalacağını tahmin ediyor.