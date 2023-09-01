Shiba Inu topluluğu, Shibburn’ün aylık 5,7 milyardan fazla SHIB yaktığını duyurmasıyla heyecan ve hoşnutsuzlukla çalkalandı. Bu yükseklik Twitter’da tartışma yaratırken, bazı kripto meraklıları yakımın önemi konusunda şüphelerini dile getiriyor. Shiba Inu, 0,000008 dolarlık önemli destek seviyesinin biraz altında işlem görerek devam eden tartışmalara daha fazla ağırlık katıyor.

Shibburn’ün Aylık Sonucu Karışık Tepkilere Yol Açtı

Resmi Shiba Inu yakım takipçisi Shibburn, geçtiğimiz günlerde X’te Ağustos ayı yakma sonuçlarını açıkladı. 45.899 dolar değerinde 5,7 milyar SHIB gibi şaşırtıcı bir rakam ay boyunca dolaşımdan sonsuza kadar çıkarıldı. Ancak, tüm kripto meraklıları bu rakamlardan etkilenmedi ve Shibburn’un X başlığındaki hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

Önde gelen bir kripto meraklısı olan The Homeless Millionaire, Shiba Inu’nun bir sente ulaşma hayalini gerçekleştirmek için günlük yakımların art arda iki yıl boyunca yaklaşık 620+ milyar SHIB coin’e ulaşması ve 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşması gerektiği görüşünü dile getirdi.

SHIBCINERATOR gibi üyeler, “Bu rakamların şaka gibi olduğunu ve yakılması gerekenin %0,000001’i bile olmadığını dile getirdi. Bir başka üye de bu beklenenlerden çok uzak ve önemli bir boşluk olduğunu belirtti.

Shibarium ve Yakımların Etkisi

Eleştirilere rağmen Ağustos ayı Shibburn istatistikleri bir önceki aya kıyasla iyileşme gösteriyor. Temmuz ayında 412 işlemde 2,09 milyar SHIB token’ı yakılırken, Ağustos ayına kıyasla 3,6 milyar token’lık önemli bir düşüş yaşandı. Buna ek olarak, Ağustos ayında toplam 763 yakım işlemi gerçekleşti.

Ağustos ayında ayrıca, merakla beklenen Layer-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un resmi lansmanı da yapıldı. SHIB Ordusu daha önce Shibarium L2’nin piyasaya sürülmesinden sonra aylık 5 trilyon SHIB token’ı yakma eşiği öngördüğünden, bu karşılanmamış yakım hacmi beklentisi Twitter’da ifade edilen hayal kırıklıklarını desteklemiş olabilir.

Bununla birlikte, Shibburn, geliştiriciler tarafından planlandığı gibi Shibarium L2 ana ağına tam olarak geçtiğinde Shiba Inu’nun yakım hızında daha güçlü bir büyüme meydana gelebilir. Bu geçiş, ShibaSwap DEX‘in, takasları yakmak için gerekli BONE token’larının biriktirileceği Shibarium ana ağına taşınmasını içerecek.

Shibarium’un ana ağı, halka açılmasından bu yana bir hafta içinde tamamlanan 705.123’ün üzerinde işlemle hızlı bir büyüme yaşıyor. Ayrıca, Shibarium’un DeFi protokolleri kısa süre önce toplam kilitli değer (TVL) olarak 1,44 milyon dolara ulaştı.