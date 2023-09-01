Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 25.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, BTC’nin 26.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabileceğini düşündüğü fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryoları ele aldı.

Bitcoin (BTC), 26.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi

Kripto para piyasası, güne düşüş yönlü bir ivme ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 25.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. BTC‘nin 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1620 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

BTC‘nin 26.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu. Kripto para piyasasındaki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michael Van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile BTC’deki son durumu değerlendirdi.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryoları ele aldı. Analist, yakın vadede düşüşün devam etmesi durumunda Bitcoin‘in 24.800 dolar ile 25.300 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ancak bu seviyelere gerilemesinin ardından yeni bir yükseliş başlatabileceğini öne sürdü.

Öte yandan kripto para analisti Michael Van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin‘in yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilmesi adına yakın vadede aşması gerektiğini düşündüğü fiyat seviyelerine de işaret etti. Analiste göre BTC’nin yakın vadede 26.700 dolar seviyelerini aşması durumunda kripto para piyasasında yeni bir yükseliş başlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.