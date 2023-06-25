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Milyarlarca Dolarlık Bankadan, Şoke Eden Çekim Kararı: Çare Kripto Paralar

Özet

  • Avustralya'nın dev bankalarından Wesptac, müşterilere çekim limiti getirdi.
  • Westpac, günlük harcama limitini bile düşürdü.
  • Bu konuda çare ise kripto paralar olabilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
15:00
25 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü, geleneksel finans sektörünü değiştirmeye şimdiden başladı ve bankaların attığı her gerici adım da bunu daha da hızlandıracak. Bu kapsamda kripto para sektörünün elini kuvvetlendirecek bir gelişme de kısa süre önce Avustralya’da yaşandı. Avustralya’nın en büyük bankalarından birisi, şoke eden bir karara imza attı.

Avustralya’da Şoke Eden Çekim Kararı

Avustralya‘nın dev bankalarından birisi, müşterilerin ne kadar para çekebileceğine ve banka kartı ile ne kadarını harcayabileceğine limit getirdi. Westpac, iddialara göre müşterileri günde 1.000 AUD çekim ile sınırlandırdı. Bu da yaklaşık 667 ABD dolarına tekabül ediyor. Bankanın buna ek olarak banka kartları ile insanların gün içerisinde harcayabileceği limite de sınırlama getirdiği aktarılıyor.

Günlük harcama limiti, 8.000 AUD olarak belirlendi ve bunun üzerine banka kartları ile harcama yapılamayacak. Aktarılan bilgilere göre bunun sebebi ise bankanın daha önceki politikasını değiştirip yeni bir düzene geçiyor olması. Yahoo Finance Australia konu hakkında şunları aktardı:

“Bu büyük bir değişim. Banka kartı ile ödeme yaparken kullanılan limit aslında müşterinin bütün mevcut bakiyesidir ve buna kısıtlama geliyor.”

Avustralya Merkez Bankası kısa süre önce yaptığı araştırmada nakit para harcamalarında ciddi bir düşüş olduğunu görmüş ve bununla ilgili bankalara sert uyarırda bulunmuştu. Birçok Avustralya vatandaşının artık çok az oranda nakit para kullandığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Avustralya vatandaşlarının %72’sinden fazlası nakit parayı yılda çok sınırlı sayıda kullanıyor. 2019 yılında bu oran %50 seviyesindeydi. Yüksek oranda nakit para kullananların oranı ise %7 ile sınırlı kaldı.

Çözüm Kripto Paralar

Bu durum bankaları, nakit para olmadan yapılan alışverişleri kısma yönüne itmiş gibi gözüküyor. Ancak bunun çözüm olmadığı ve kripto para birimlerinin bu dezavantajı avantaja çevirebileceği bilinmeli. Kripto paralar, her türlü yasağa ve engellemeye karşı geliştirildi ve yapılacak bunun gibi banka kaynaklı engellemelerde de çözüm kripto paralar olabilir.

Kripto paraların artık günlük hayata entegre olduğu biliniyor ve nakitsiz toplumun oluşturulmasında kripto paraların da rolünün büyük olduğu tahmin ediliyor.

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