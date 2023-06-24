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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer artışı kaydederek 30.750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Dün akşam saatlerinde 31.380 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %2,5’lik bir değer artışı kaydederek yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 30.750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte %0,5’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 140 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer artışları ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle son günlerde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu. Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran Bitcoin Cash (BCH), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %80’in üzerinde bir değer artışı kaydederek piyasada son günlerdeki yükselişe öncülük eden kripto para birimlerinin başında yer aldı. Ayrıca gün içerisinde kaydettikleri son yükselişlerin ardından Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) ve Ethereum Classic (ETC), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu.

Ancak öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın değer kaybetmeye devam eden ve düşüş ivmesi yakalayan kripto para birimleri de oldu. Maker (MKR), Conflux (CFX) ve Stacks (STX) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.