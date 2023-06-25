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Kripto para piyasası birçok yatırımcı için oldukça kazançlı bir sektör olarak anılsa da bunu çok kötü bir şekilde değerlendirip diğerlerinin emeklerine ortak olmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. İngiliz hacker Joseph O’Connor da onlardan birisi olarak biliniyor ve Plugwalkjoe mahlası ile tanınıyor. Ünlü, 2019 yılında yaptığı bir saldırıdan dolayı şimdi kesinleşmiş hapis cezası aldı.

Plugwalkjoe, 5 Yıl Hapse Mahkum

Plugwalkjoe, 2019 yılının Nisan ayında bir kripto para borsasının yöneticisine yönelik gerçekleştirdiği SIM swap yani SIM kart değiştirme saldırısında 5 yıl hapis cezası aldı. O’Connor ilk olarak Temmuz 2021 tarihinde İspanya’da tutuklanmış ve 26 Nisan 2023 tarihinde ABD’ye suçlu iadesi ile gönderilmiş. E-dolandırıcılık, kara para aklama, siber saldırı ve bunun gibi birçok suçtan yargılanan ünlü hacker, büyük bekleyişin ardından sonunda cezasının açıklanması ile şoke oldu.

23 Haziran tarihinde açıklanan hapis cezasında şu ifadelere de yer verildi:

“Hapis cezasının yanı sıra O’Connor’ın ele geçirdiği 794.012,64 ABD dolarını da ödemesine hükmedildi.”

Hacklenen kripto para borsa yöneticisinin kim olduğu açıklanmasa da durumun nasıl yaşandığı detaylıca anlatıldı. O’Connor, hedefin SIM kartını sosyal mühendislik ile kopyalayıp değiştirdikten sonra birçok hesaba erişim elde etti ve bilgisayar sistemlerine girdi. Borsanın bilgisayar sistemlerine de buradan erişim elde eden O’Connor, borsa yetkilisinin hesapları ile milyonlarca dolar çaldı. Daha sonra ise ünlü hackerın ve arkadaşlarının bunun çeşitli şekillerde akladığı ve onlarca transfer ile parayı gizlediği açıklandı.

Twitter Saldırısında da Payı Var

O’Connor’ın bütün parayı BTC olarak akladığı ve çeşitli kripto para borsalarına aktardığı belirtiliyor. Peki hacker nasıl bulundu? Yapılan açıklamada, paranın bir kısmının eninde sonunda direkt olarak O’Connor tarafından kullanılan bir kripto para hesabına yatırıldığı belirtildi. Bu da kendisini açığa verdi. Bunun yanı sıra Temmuz 2020 tarihinde yaşanan Twitter saldırısı ile de ilişiği bulunan O’Connor’ın buradan da 120.000 dolar elde ettiği belirtiliyor.

Sosyal mühendislik teknikleri son dönemde oldukça ilerledi ve SIM değiştirme tehdidi her geçen gün büyüyor. Kripto para yatırımcıları ise buna karşı operatörleri ile iletişime geçip çözüm bulmayı deniyor.