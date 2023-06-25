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Riski seven kripto para yatırımcılarının ilgi gösterdiği en spekülatif altcoinlerden biri LUNC ve yeni gelişmeler var. Yatırımcılar geçtiğimiz yıl gelen yakım duyurularıyla fazlasıyla heyecanlanmıştı. Ancak o günden beri fiyat istikrarlı düşüşüne devam etti. Terra Asilerinin dirilmeye çalıştığı LUNC için yeni öneri duyuruldu.

LUNC Son Gelişmeler

Likit stake türevlerine ilişkin Terra Luna Classic ortak yönetim önerisinin ardından, ayrı bir ekip şimdi önümüzdeki çeyrek için altı üyeli kıdemli mühendis ekibine sahip olmayı öneriyor. Tutkulu LUNC sahipleri olduklarını iddia eden ve Altı Samuray olarak da adlandırılan Terra Allies kıdemli mühendislik full stack ekibi Q3 harcama teklifini ortaya koydu. Altı üyeli ekip, “ekosistemin gerçek anlamda canlanması” için çalışmayı vaat ediyor.

2023’ün üçüncü çeyreği için toplam harcaması 116.000 dolar olan ekip, Columbus-5’ten Columbus-6’ya geçişi ve Cosmos SDK’ya güncellenmeyi içeren bir L1 yol haritası öneriyor. Ayrıca, ekip tarafından önerilen yol haritasının bir parçası da, analitik görselleştirme web aracı olan Keplr’s Web Interface de var.

“Ekosistemin gerçek anlamda canlanmasını sağlamak için zor işleri yapmaya hazırız. Ayrıca LUNC’u geliştirme yetkisini kazanan diğer ekiplerle de koordinasyon ve iş birliği içinde olacağız.”

LUNC Fiyatı Geleceği

Terra Asileri, Altı Samuray derken LUNC gerçek merkeziyetsizlik hedefine odaklanıyor. Geçtiğimiz yılın ortasında Do Kwon’un ellerinde sıfırlanan ağ forklanmış ve eski blockchain LUNC adıyla kaderine terk edilmişti. Ancak burada yatırımı olan mağdurların Discord üzerinden örgütlenmesiyle çeşitli adımlar atıldı. Terra Asileri gözden uzaklaşmış olsa da ağı ayağı kaldırmak isteyen ekipler yerinde duruyor. Elbette bunların ne kadarının iyi niyetli olduğunu bilmek güç.

Ancak ağın geliştirilmesi için 6 full stack geliştiricinin istihdam edilmesi fikri o kadar kötü değil. Eğer gerçekten iyi niyetle bu işe odaklanırlarsa LUNC belki de merkeziyetsizliğin gücüyle tekrar ayağı kalkabilir. Düşük bir ihtimal olsa da LUNC fiyatının tek umudu bu gibi görünüyor.

Öte yandan LUNA, Do Kwon’un ve yönetim ekibinin artık yolun sonuna gelmesi nedeniyle uzun vadede kayıplarını sürdürecek gibi görünüyor.