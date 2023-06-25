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Kripto yatırımcılarının bir gözü batıdayken diğeri doğuda. Çin 2021 yılında son yasak kararlarını açıklamıştı. Ancak buna rağmen ülkedeki madencilik faaliyetleri ve kripto yatırımları sürdü. Üstelik Hong Kong eliyle kripto paraların yasal çerçeveye oturtulması süreci de başlatıldı. Şimdi Hong Konglu yetkililer önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hong Kong: Bir Ülke İki Sistem

Hong Kong, sanal varlık hizmetleri için önde gelen bir küresel merkez olma çabalarını sürdürürken, düzenleyiciler kripto yatırımının çok önemli bir rol oynadığını kabul ettiler. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin (HKSAR) kuruluşunun 25. yıldönümü öncesinde bu alandaki fırsatlar tartışılıyor. Bu dönüm noktasını kutlayan yetkililer, Hong Kong’un Asya Pasifik ve ötesinde kripto varlık faaliyetlerinin önemli bir merkezi olarak büyüyen statüsünden bahsediyorlar.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (HKSFC) İcra Kurulu Başkanı Leung Fung-yee, geçtiğimiz hafta Bangkok’ta düzenlenen bir etkinlikte, şehrin yeni kripto varlık lisanslama rejimi hakkında bir konuşma yaptı.

Fung-yee konuşmasında Komisyon’un amacının HKSAR’ı bir kripto para yatırım merkezi haline getirmek olmadığını söyledi. Bununla birlikte, kripto yatırımının gelişen bir sanal varlık ekosisteminin merkezinde olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Çin Yasağı Kaldırabilir

Fung-yee, Çin anakarasında kripto yatırımı yasaklı olmaya devam ederken, Hong Kong’daki yeni lisanslama sisteminin, Hong Kong yönetiminin son 25 yılını tanımlayan “Bir Ülke, İki Sistem” yaklaşımının bir örneği olduğunu söyledi. Hong Kong FinTech Derneği Başkanı Neil Tan da bu hafta verdiği bir röportajda Fung-yee’nin yorumlarını yineledi.

Tan’a göre, net bir düzenleyici çerçeve HKSAR’ı küresel dijital varlık işletmeleri için cazip bir yer haline getiriyor. Tan, ABD’deki zor düzenleyici ortamın ve Singapur’da bireysel kripto yatırımına yönelik baskının bölgeyi daha kripto dostu yaptığını söyledi.

Tan Hong Kong’un inovasyon için bir kum havuzu görevi gördüğünü söyledi. Dahası, Pekin’in kendi düzenleyici değişiklikleriyle “ilerlemeye” ilgi duyduğunu gözlemledi. Üstelik bu konuda somut adımlar da görüyoruz. Tokenize varlık ihracı konusunda Çin’in en büyük bankalarındaki biri Ethereum ağında ihraç gerçekleştirdi. Haziran ayında yapılan ihraç başarılı sonuçlandı ve halka açık blockchain’de yapılan (Çin için) ilk ihraç oldu.