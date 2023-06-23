Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: SEC Bitcoin ETF Onayını Verdi! ABD’de Kripto Paralar İçin İlk Olacak!

Son Dakika: SEC Bitcoin ETF Onayını Verdi! ABD’de Kripto Paralar İçin İlk Olacak!

Özet

  • SEC ilk kaldıraçlı Bitcoin ETF'sini onaylamış olabilir.
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre ETF Salı günü işleme açılacak.
  • Bitcoin haberin ardından 31.400 doları aştı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:37
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son yükselişin sebeplerinden biri de ETF başvurusunu yapan şirketten gelen açıklamaydı. BTC 31.400 doları aştı. Eğer bir sorun olmasa Salı günü yapılacak listelemenin göreceği talebe göre ikinci dalga yükselişi spot fiyatta görebiliriz.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kaldıraçlı Bitcoin Vadeli İşlem ETF’si Salı günü borsada işlem görmeye başlayacak. Volatility Shares, 2x kaldıraçlı Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonunun CME Bitcoin Vadeli İşlem fiyatlarına dayalı olacağını söylüyor.

Şirket yöneticisinin yaptığı açıklamada Volatility Shares’in 2x Bitcoin Strategy ETF‘sinin (BITX), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başvuruyu reddetmemesinin rdından Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan ilk kaldıraçlı kripto ETF’si olacağını söyledi.

Volatility Shares Baş Yatırım Sorumlusu Stuart Barton, düzenleyicinin 2x ETF başvurusunu reddetmemesinin, önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülmesinin önünü açtığını söyledi.

Başvuru dosyasında ETF’nin CME Bitcoin Vadeli İşlemler Günlük Roll Endeksi’ne karşılık geleceği belirtildi. Bu gelişme, BlackRock gibi çok sayıda büyük geleneksel yatırım şirketinin SEC’e spot Bitcoin ETF’leri için başvuruda bulunmasının ardından geldi.

Kripto Paralar Tahmin

BlackRock tarafından yapılan başvuru kripto paraların 2023 yılı için talihini değiştiren şeydi. Bu başvurudan cesaret alan diğer trilyon dolarlık şirketler de kendi kripto para pazarlarını başlatmaya ve ETF başvurularını yapmaya başladı. ETF dosyalarının hazırlanması aylar sürüyor ve bu şirketler doğru zamanı bekliyordu. BlackRock başvurusundan sadece 1 gün sonra başvuru yapan şirketler bize şunu söylüyor “Doğru zaman geldi, şimdi yükselişe geçiyoruz” tam olarak durum buna benziyor.

Kripto paraların sürprizlerle dolu doğasından hep bahsediyoruz. Bu ay yılın en sakin geçmesi beklenen haftasında SEC’in iki dev borsayı hedef aldığını gördük. 10 Haziran tarihinde altcoinlerin önemli bölümü 3 yıllık diplerine gitti. Şimdiyse 15 Haziran tarihli BlackRock başvurusunun ardından BTC 2023 zirvesini yukarı çekti.

Eğer bir sonraki boğa sezonu BlackRock ile başladıysa bu PayPal ile tetiklenen 2021 boğasından çok daha büyük olacak. Üstelik en göz göre göre başlayan yükseliş olarak da tarihe geçmeli. Birçok yatırımcı yükselişe ihtimal vermezken 30 trilyon dolarlık şirketler topluluğu onları ters köşe yaptı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin Karşıtı Analist Son Sözünü Söyledi: Partinin Sonuna Gelmiş Olabiliriz!
Bitcoin Karşıtı Analist Son Sözünü Söyledi: Partinin Sonuna Gelmiş Olabiliriz!
Bitcoin Balina Analizi! Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?
Bitcoin Balina Analizi! Kripto Balina Hareketleri Alım Sinyali Mi Veriyor?
Bitcoin’de Bu Gelişmeler Fiyata Etkili! İşte Yükselişi Nedenler!
Bitcoin’de Bu Gelişmeler Fiyata Etkili! İşte Yükselişi Nedenler!
Takvimlere İşaretleyin! 4 Tarihe Dikkat BlackRock Bitcoin ETF Bu Tarihlerde Onaylanabilir!
Takvimlere İşaretleyin! 4 Tarihe Dikkat BlackRock Bitcoin ETF Bu Tarihlerde Onaylanabilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Beklentiler! Grafiklerle Analiz!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Beklentiler! Grafiklerle Analiz!
BTC Yükselirken Bu Altcoin 2 Kat Yükselecek! Adını Çok Duyacağız! Binance Borsasında!
BTC Yükselirken Bu Altcoin 2 Kat Yükselecek! Adını Çok Duyacağız! Binance Borsasında!
Yükselişin Sorumlusu Bu Altcoin! Binance Destekli Altcoine Milyonluk Short Açıldı! BTC Düşebilir!
Yükselişin Sorumlusu Bu Altcoin! Binance Destekli Altcoine Milyonluk Short Açıldı! BTC Düşebilir!
Bitcoin (BTC) Roketleri Ateşledi! En Fazla Bu Altcoinler Kazandırıyor!
Bitcoin (BTC) Roketleri Ateşledi! En Fazla Bu Altcoinler Kazandırıyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023