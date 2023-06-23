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Son yükselişin sebeplerinden biri de ETF başvurusunu yapan şirketten gelen açıklamaydı. BTC 31.400 doları aştı. Eğer bir sorun olmasa Salı günü yapılacak listelemenin göreceği talebe göre ikinci dalga yükselişi spot fiyatta görebiliriz.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kaldıraçlı Bitcoin Vadeli İşlem ETF’si Salı günü borsada işlem görmeye başlayacak. Volatility Shares, 2x kaldıraçlı Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonunun CME Bitcoin Vadeli İşlem fiyatlarına dayalı olacağını söylüyor.

Şirket yöneticisinin yaptığı açıklamada Volatility Shares’in 2x Bitcoin Strategy ETF‘sinin (BITX), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başvuruyu reddetmemesinin rdından Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan ilk kaldıraçlı kripto ETF’si olacağını söyledi.

Volatility Shares Baş Yatırım Sorumlusu Stuart Barton, düzenleyicinin 2x ETF başvurusunu reddetmemesinin, önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülmesinin önünü açtığını söyledi.

Başvuru dosyasında ETF’nin CME Bitcoin Vadeli İşlemler Günlük Roll Endeksi’ne karşılık geleceği belirtildi. Bu gelişme, BlackRock gibi çok sayıda büyük geleneksel yatırım şirketinin SEC’e spot Bitcoin ETF’leri için başvuruda bulunmasının ardından geldi.

Kripto Paralar Tahmin

BlackRock tarafından yapılan başvuru kripto paraların 2023 yılı için talihini değiştiren şeydi. Bu başvurudan cesaret alan diğer trilyon dolarlık şirketler de kendi kripto para pazarlarını başlatmaya ve ETF başvurularını yapmaya başladı. ETF dosyalarının hazırlanması aylar sürüyor ve bu şirketler doğru zamanı bekliyordu. BlackRock başvurusundan sadece 1 gün sonra başvuru yapan şirketler bize şunu söylüyor “Doğru zaman geldi, şimdi yükselişe geçiyoruz” tam olarak durum buna benziyor.

Kripto paraların sürprizlerle dolu doğasından hep bahsediyoruz. Bu ay yılın en sakin geçmesi beklenen haftasında SEC’in iki dev borsayı hedef aldığını gördük. 10 Haziran tarihinde altcoinlerin önemli bölümü 3 yıllık diplerine gitti. Şimdiyse 15 Haziran tarihli BlackRock başvurusunun ardından BTC 2023 zirvesini yukarı çekti.

Eğer bir sonraki boğa sezonu BlackRock ile başladıysa bu PayPal ile tetiklenen 2021 boğasından çok daha büyük olacak. Üstelik en göz göre göre başlayan yükseliş olarak da tarihe geçmeli. Birçok yatırımcı yükselişe ihtimal vermezken 30 trilyon dolarlık şirketler topluluğu onları ters köşe yaptı.