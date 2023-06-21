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  •   Bu Altcoin Hong Kong Müjdesiyle Yükselişe Geçti! Metaverse Ortaklığının Detayları!

Bu Altcoin Hong Kong Müjdesiyle Yükselişe Geçti! Metaverse Ortaklığının Detayları!

Özet

  • IOST, Hong Kong merkezli metaverse platformu olan AiR Metaverse ile ortaklık kurdu.
  • Asya merkezli altcoin son 24 saatte hızla toparlandı.
  • Hong Kong odaklı haberler halen altcoinlerde fiyat yükselişlerini tetikliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:40
21 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin artık açık biçimde Hong Kong kanalını kullanarak kripto, Web3 planlarını hayata geçiriyor. Bölgeye talep fazla. 500 milyar doların üstünde yatırım potansiyeli olan bölgeye kripto şirketleri akın ediyor. Elbette altcoinler bölgedeki projelerle ortaklık anlaşmaları imzalayıp popülerliğini de artırmaya çalışıyor. Son hamle bugün geldi.

IOST Neden Yükseliyor?

IOST, Hong Kong merkezli tanınmış bir metaverse platformu olan AiR Metaverse ise stratejik ortaklık kurdu. IOST, AiR’i metaverse veri oluşturma yolculuğunda güçlendirmek için sürekli temel Web3.0 teknolojik desteğini ve küresel ekosistem kaynaklarını genişletecek. Bu işbirliği AiR’ın Hong Kong’da lider bir oyun tabanlı metaverse platformu olarak yerleşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

IOST yaptığı duyuruda şunları söyledi;

“Hong Kong’un önde gelen metaverse platformlarından biri olan AiR Metaverse, kendini metaverse oyunlarda sağlıklı ve sürdürülebilir yenilikleri teşvik etmeye adamıştır. AiR, temel teknoloji geliştirme ve pazar planlaması ile metaverse oyun endüstrisinde yeni yollar ve modeller keşfetmeyi amaçlamaktadır. AiR’nin resmi olarak IOST ekosistemine katılması ve stratejik bir ortaklık kurmasıyla, IOST AiR’ye temel Web3.0 teknoloji desteği ve küresel ekosistem kaynakları sağlamaya devam edecektir. Bu işbirliği, Hong Kong’da lider bir oyun tabanlı metaverse platformu oluşturmada AiR’i güçlendirmeyi amaçlıyor.”

AiR CEO’su Gabriel Kwong şunları söyledi;

“AiR World’ü eksiksiz bir ekosisteme dönüştürmemize olanak sağladığı için IOST ekosistemine katılmaktan onur duyuyoruz. Bu ortaklık aynı zamanda ürün ve hizmet yelpazemizi sergilememiz için bize daha iyi bir yol sunarak kullanıcıların daha yenilikçi ve keyifli alışveriş deneyimleri yaşamalarını sağlıyor.”

IOST Coin Fiyatı Yorum

2017 yılında kurulan ve merkezi Singapur’da bulunan IOST, Sequoia, Matrix Partners ve ZhenFund gibi önde gelen küresel fonlardan destek buldu. Platform Web3 hedefleri doğrultusunda DeFi, NFT, AI, XR alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Duyurunun ardından IOST Coin fiyatı 0,00795 dolara kadar ulaştı. Günlük zirveye ulaşan fiyat BTC yükselişinden fazlasıyla yararlandı. Birçok altcoin cılız yükselişler yaşarken Asya merkezli projenin alıcıları daha iştahlı görünüyor. Fiyat 0,0078 dolar üstünde tutunduğu sürece 0,00863 doları hedefleyebilir görünüyor.

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