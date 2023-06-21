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Kripto para piyasalarında davaların ardı arkası kesilmiyor ancak bu dava başka. Peki neden dava açıldı? Hemen her çetrefilli işte Justin Sun’ın adını görüyoruz. Yine böyle bir detay var. Huobi borsasını satın aldığını inkar eden sonrasında kabullenen Sun şimdi başka bir usulsüzlükle suçlanıyor.

Kripto Paralar Son Dakika

Huobi‘nin kurucusu Li Lin, orijinal satın alma sözleşmesinde kullanılmaya devam edilmesine izin verilmeyen Çince ticari markası 火币‘yi kullandığı için Hong Kong’da Huobi Global’e resmen dava açtı. Wu Su tarafından bildirildiğine göre Li Lin tarafından kontrol edilen X-Spot Co bugün Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesinde ticari marka ihlali nedeniyle Huobi Global Limited’e dava açtı.

Huobi, Justin Sun‘ın Li Lin’in erkek kardeşinin hesabını bloke etmesi ve onu elindeki Huobi Tokenleri satmakla suçlamasının ardından “Huobi” ticari markasını yeniden kullanmaya başladı.

İddianamede, X-Spot Limited’in, Huobi Global Limited’in X-Spot’un izni olmadan kullandığı “Huobi” ticari markasının münhasır haklarını elinde tuttuğu iddia ediliyor. Önceki hissedarlar, Huobi Global hisselerini About Capital Management’a devrettiklerinde, “Huobi” ticari markasının münhasır haklarını elinde tutmayı ve bu hakların alıcıya veya Huobi’ye devredilmemesini sağlamayı açıkça kabul etmişlerdi.

Justin Sun ve Usulsüzlükler

Kripto para piyasalarındaki en tartışmalı isimlerden biri olan Justin Sun attığı her adımda kripto topluluğunun büyük bölümünden tepki çekmeyi başardı. Örneğin kendi stablecoini için rezerv kontrolünü DAO süsüyle kendi elinde tutması, henüz piyasaya sürülmemiş altcoinleri listelemesi, ayı piyasaları şiddetlenmeden önce yüz milyonlarca dolarını kriptonun dışına çıkarması ve çok daha fazlası.

Huobi satışı bile Sun için tartışmalı bir konu oldu. Satış gerçekleştiğinde borsayı aldığını inkar eden Sun daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldı ve yönetime resmen girdi. FTX çöküşü ve daha birçok konuda kripto şirketlerine milyar dolarlık destek verebileceğini açıklayan Sun gündemde olan her konuda ön plana çıkmak için çabaladı. Fakat FTX çöküşü dahil hiçbir olayda çözüme katkı sunmadı. Son olarak Genesis’in yaşadığı likidite sorunuyla ilgili destek verebileceğini açıklamış olsa da bu konuda adım atmış değil.