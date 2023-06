Okuma Süresi: 13 Dakika

Ethereum Name Service, karmaşık adresleri insan tarafından okunabilir isimlerle değiştirerek Ethereum Blockchain’indeki kullanıcı deneyimini basitleştirir ve bireylerin ve dApp’lerin (merkeziyetsiz uygulamaların) Ethereum ekosistemiyle etkileşime girmesini kolaylaştırır. Bu yazımızda karmaşık onaltılık adresler yerine insan tarafından okunabilir isimler kullanarak Ethereum adresleri, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşim kurmak için daha kullanıcı dostu ve akılda kalıcı bir yol sağlamayı amaçlayan Ethereum Name Service nedir, ENS nedir, ENS ile neler yapabilirsiniz ve ENS alan adınızı nasıl alırsınız başta olmak üzere Ethereum Name Service (ENS) nedir ile ilgili hemen hemen her konuyu ele alacağız.

Ethereum Name Service (ENS) Nedir?

Ethereum Name Service (ENS), Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz alan adı sistemidir. Karmaşık onaltılık adresler yerine insan tarafından okunabilir isimler kullanarak Ethereum adresleri, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşim kurmak için daha kullanıcı dostu ve akılda kalıcı bir yol sağlamayı amaçlamaktadır.

Normal şartlarda Ethereum ağı ile etkileşim kurarken, kullanıcılar para göndermek veya akıllı sözleşmelerle etkileşim kurmak için uzun ve karmaşık onaltılık adresler girmek zorundadır. ENS, kullanıcıların .eth ile biten alan adlarını kaydetmelerine ve yönetmelerine imkan tanıyarak bu süreci basitleştirmektedir. Bu alan adları Ethereum adresleri için takma ad olarak kullanılabiliyor ve Blockchain’deki çeşitli kaynaklarla ilişkilendirilebiliyor.

Örneğin, 0x4bbeeb066ed09b7aed07bf39eee0460dfa261520 adresine Ether (ETH) göndermek yerine, “omerinadresi.eth” gibi kullanıcı dostu bir ENS alan adını bu Ethereum adresiyle ilişkilendirebilirsiniz. Ardından, uzun onaltılık adres yerine “omerinadresi.eth” adresine para gönderebilirsiniz.

ENS ayrıca alan adlarının IPFS hash’leri, Swarm içerik hash’leri ve hatta Ethereum’un Mist adlı merkeziyetsiz web tarayıcısı gibi platformlarda barındırılan merkeziyetsiz web siteleri gibi diğer kaynaklara çözümlenmesini de destekliyor. Bu, kullanıcıların ENS alan adlarını web siteleri, merkeziyetsiz uygulamalar veya seçtikleri diğer kaynaklarla ilişkilendirmelerine imkan tanıyor.

ENS, merkeziyetsiz kayıt şirketleri ve çözümleyiciler sistemi aracılığıyla çalışır. Kayıt memurları alan adlarının kaydı ve yenilenmesinden sorumluyken, çözümleyiciler ENS alan adlarını ilişkili Ethereum adreslerine veya kaynaklarına çevirir.

Ethereum Name Service’in Kurucusu Kim?

Ethereum Name Service, tanımlanabilir tek bir kurucuya sahip olmak yerine, Ethereum topluluğundaki geliştiriciler ve katkıda bulunanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. ENS projesi, geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynayan Nick Johnson tarafından başlatılmıştır.

Nick Johnson bir yazılım mühendisidir ve Ethereum ekosistemine katkıda bulunan temel kişilerden biridir. Çeşitli Ethereum projelerine değerli katkılarda bulunmuş ve ENS akıllı sözleşmelerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif olarak yer almıştır. Bununla birlikte, ENS’nin topluluk odaklı bir girişim olduğunu ve gelişiminin ve büyümesinin Ethereum topluluğu içindeki çok sayıda kişi ve kuruluş tarafından desteklendiğini belirtmek gerekiyor.

Ethereum Name Service Hangi Ülkenin?

Ethereum Name Service, Ethereum Blockchain‘inin üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir sistemdir ve belirli bir ülkeye bağlı değildir. Ethereum’un kendisi küresel bir Blockchain platformudur ve ENS de dahil olmak üzere projeleri dünyanın her yerinden bireyler ve kuruluşlar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir.

ENS’nin geliştirilmesi ve bakımı çeşitli ülkelerde bulunan bireyler ve ekiplerin katkılarını içerse de, küresel ölçekte faaliyet gösteren merkeziyetsiz ve topluluk odaklı bir proje olduğu için ENS’nin resmi bir menşe ülkesi yoktur.

Ethereum Name Service’in Avantajları ve Dezavantajları

Ethereum Name Service’in birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.

Ethereum Name Service’in Avantajları

Ethereum Name Service, Ethereum ekosisteminde onu değerli bir araç haline getiren çeşitli avantajlar sunar. Ethereum Name Service’in bazı temel avantajları şunlardır:

İnsan Tarafından Okunabilir İsimler: Ethereum Name Service, kullanıcıların insan tarafından okunabilir alan adlarını (“.eth” ile biten) Ethereum adresleri, akıllı sözleşmeler ve diğer kaynaklarla ilişkilendirmesini sağlar. Bu, karmaşık onaltılık adresleri hatırlaması ve paylaşması daha kolay olan isimlerle değiştirerek kullanıcı deneyimini basitleştirir.

Ethereum Name Service, kullanıcıların insan tarafından okunabilir alan adlarını (“.eth” ile biten) Ethereum adresleri, akıllı sözleşmeler ve diğer kaynaklarla ilişkilendirmesini sağlar. Bu, karmaşık onaltılık adresleri hatırlaması ve paylaşması daha kolay olan isimlerle değiştirerek kullanıcı deneyimini basitleştirir. Merkeziyetsizlik: Ethereum Name Service, merkeziyetsiz Ethereum Blockchain üzerine inşa edilmiştir, yani merkezi bir otorite olmadan çalışır. Bu, alan adı kayıtlarının, sahipliğinin ve çözümünün tek bir varlık tarafından kontrol edilmemesini sağlar. Sansüre karşı direnç, değişmezlik ve esneklik sağlayarak Blockchain teknolojisinin ilkeleriyle uyumludur.

Ethereum Name Service, merkeziyetsiz Ethereum Blockchain üzerine inşa edilmiştir, yani merkezi bir otorite olmadan çalışır. Bu, alan adı kayıtlarının, sahipliğinin ve çözümünün tek bir varlık tarafından kontrol edilmemesini sağlar. Sansüre karşı direnç, değişmezlik ve esneklik sağlayarak Blockchain teknolojisinin ilkeleriyle uyumludur. Birlikte Çalışabilirlik: Ethereum Name Service, Ethereum adreslerinin ötesinde IPFS hash’leri ve merkeziyetsiz web siteleri gibi çeşitli Blockchain kaynaklarını destekler. Bu, platformlar arası birlikte çalışabilirlik sağlayarak kullanıcıların ENS alan adlarını farklı türde merkeziyetsiz içerik ve uygulamalarla ilişkilendirmelerine imkan tanır.

Ethereum Name Service, Ethereum adreslerinin ötesinde IPFS hash’leri ve merkeziyetsiz web siteleri gibi çeşitli Blockchain kaynaklarını destekler. Bu, platformlar arası birlikte çalışabilirlik sağlayarak kullanıcıların ENS alan adlarını farklı türde merkeziyetsiz içerik ve uygulamalarla ilişkilendirmelerine imkan tanır. Esneklik: Ethereum Name Service, kullanıcıların alan adlarını yönetmelerine olanak tanıyarak kolay güncellemeler ve değişiklikler yapılmasını sağlar. Kullanıcılar ilişkili Ethereum adresini veya kaynağını değiştirebilir, DNS kayıtlarını güncelleyebilir ve ek ayarları yapılandırabilir. Bu esneklik, kullanıcıların alan adları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bunları gelişen ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Ethereum Name Service, kullanıcıların alan adlarını yönetmelerine olanak tanıyarak kolay güncellemeler ve değişiklikler yapılmasını sağlar. Kullanıcılar ilişkili Ethereum adresini veya kaynağını değiştirebilir, DNS kayıtlarını güncelleyebilir ve ek ayarları yapılandırabilir. Bu esneklik, kullanıcıların alan adları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bunları gelişen ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar. Güvenlik: Ethereum Name Service, kullanıcı hatası potansiyelini azaltarak güvenliği artırır. İnsan tarafından okunabilen isimler sayesinde adreslerin yanlış yazılma olasılığı azalır ve yanlış alıcıya para gönderme riski azalır. Ethereum Name Service ayrıca alan adı çözümlemesi için kriptografik güvenlik önlemleri sağlayan DNSSEC’i (Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları) de destekler.

Ethereum Name Service, kullanıcı hatası potansiyelini azaltarak güvenliği artırır. İnsan tarafından okunabilen isimler sayesinde adreslerin yanlış yazılma olasılığı azalır ve yanlış alıcıya para gönderme riski azalır. Ethereum Name Service ayrıca alan adı çözümlemesi için kriptografik güvenlik önlemleri sağlayan DNSSEC’i (Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları) de destekler. Topluluk ve Entegrasyon: Ethereum Name Service, Ethereum topluluğu içinde önemli ölçüde benimsenmiş ve çeşitli cüzdanlara, merkeziyetsiz uygulamalara ve merkeziyetsiz hizmetlere entegre edilmiştir. Bu yaygın entegrasyon, kullanılabilirliği artırır ve farklı platformlar ve uygulamalar arasında ENS alan adlarıyla sorunsuz etkileşim sağlar

Ethereum Name Service’in Dezavantajları

Ethereum Name Service çok sayıda avantaj sunarken, aynı zamanda birkaç potansiyel dezavantaja da sahiptir. İşte Ethereum Name Service’in öne çıkan dezavantajları:

Merkezi İlk Açık Artırma: ENS alan adlarının ilk tahsisi, arzu edilen alan adları için yüksek fiyatlara yol açan bir açık artırma sürecini içeriyordu. Bu da mülkiyetin erken benimseyenler ve önemli kaynaklara sahip kuruluşlar arasında yoğunlaşmasına neden oldu. Sonraki kayıtlar daha erişilebilir olsa da, ilk açık artırma aşaması bazı kullanıcılar için bir engel olarak görülebilir.

ENS alan adlarının ilk tahsisi, arzu edilen alan adları için yüksek fiyatlara yol açan bir açık artırma sürecini içeriyordu. Bu da mülkiyetin erken benimseyenler ve önemli kaynaklara sahip kuruluşlar arasında yoğunlaşmasına neden oldu. Sonraki kayıtlar daha erişilebilir olsa da, ilk açık artırma aşaması bazı kullanıcılar için bir engel olarak görülebilir. Sınırlı TLD Seçenekleri: Şu anda Ethereum Name Service yalnızca “.eth” üst düzey alan adını (TLD) desteklemektedir. Bu alan adı uzantısı özellikle Ethereum ile ilgili kaynaklar için tasarlanmış olsa da, belirli amaçlar veya marka gereksinimleri için istenebilecek alternatif TLD seçeneklerinin kullanılabilirliğini sınırlamaktadır.

Şu anda Ethereum Name Service yalnızca “.eth” üst düzey alan adını (TLD) desteklemektedir. Bu alan adı uzantısı özellikle Ethereum ile ilgili kaynaklar için tasarlanmış olsa da, belirli amaçlar veya marka gereksinimleri için istenebilecek alternatif TLD seçeneklerinin kullanılabilirliğini sınırlamaktadır. Siber Saldırılara Açıklık: Herhangi bir Blockchain tabanlı sistem gibi Ethereum Name Service de potansiyel güvenlik açıklarına veya siber saldırılara karşı bağışık değildir. ENS sıkı güvenlik denetimlerinden ve iyileştirmelerinden geçmiş olsa da, akıllı sözleşme temelli güvenlik açıkları veya saldırıları için her zaman küçük bir risk vardır. Kullanıcıların dikkatli olmaları ve ENS alan adlarını ve ilgili kaynakları güvence altına almak için en iyi uygulamaları benimsemeleri çok önemlidir.

Herhangi bir Blockchain tabanlı sistem gibi Ethereum Name Service de potansiyel güvenlik açıklarına veya siber saldırılara karşı bağışık değildir. ENS sıkı güvenlik denetimlerinden ve iyileştirmelerinden geçmiş olsa da, akıllı sözleşme temelli güvenlik açıkları veya saldırıları için her zaman küçük bir risk vardır. Kullanıcıların dikkatli olmaları ve ENS alan adlarını ve ilgili kaynakları güvence altına almak için en iyi uygulamaları benimsemeleri çok önemlidir. Kullanıcı Deneyimi ve Benimseme Zorlukları: Ethereum Name Service kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlasa da, ana akım benimseme için hala kullanılabilirlik zorlukları olabilir. Ethereum adresleriyle etkileşim kurmak ve ENS alan adlarını yönetmek, belirli bir düzeyde teknik bilgi veya Blockchain kavramlarına aşinalık gerektirebilir, bu da teknik bilgisi fazla olmayan kullanıcılar için bir engeldir.

Ethereum Name Service kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlasa da, ana akım benimseme için hala kullanılabilirlik zorlukları olabilir. Ethereum adresleriyle etkileşim kurmak ve ENS alan adlarını yönetmek, belirli bir düzeyde teknik bilgi veya Blockchain kavramlarına aşinalık gerektirebilir, bu da teknik bilgisi fazla olmayan kullanıcılar için bir engeldir. Potansiyel DNS Çakışmaları: Ethereum Name Service, internet alan adlarının çözümlenmesi için kullanılan geleneksel Alan Adı Sistemi (DNS) ile birlikte çalışır. Geleneksel bir DNS adı ile bir ENS adının aynı veya benzer olması durumunda, olası kullanıcı hatalarına veya yanlış anlamalara yol açacak bir çakışma veya karışıklık potansiyeli vardır.

Ethereum Name Service, internet alan adlarının çözümlenmesi için kullanılan geleneksel Alan Adı Sistemi (DNS) ile birlikte çalışır. Geleneksel bir DNS adı ile bir ENS adının aynı veya benzer olması durumunda, olası kullanıcı hatalarına veya yanlış anlamalara yol açacak bir çakışma veya karışıklık potansiyeli vardır. Düzenleyici ve Uyumlulukla İlgili Hususlar: Tüm alan adı sistemlerinde olduğu gibi, Ethereum Name Service de belirli yetki alanlarında düzenleme ve uyumluluk zorluklarıyla karşı karşıyadır. ENS’nin merkeziyetsiz ve izne tabi olmayan yapısı, bazı ülkelerdeki belirli yasal gereklilikler veya düzenlemelerle çatışabilir.

Ethereum Name Service’in Ekonomisi

Ethereum Name Service’in ekonomisi, alan adları için kayıt ve yenileme ücretleri, premium isimler için açık artırma süreci ve ENS token‘in (ENS) rolü dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsar.

Kayıt ve Yenileme Ücretleri: Kullanıcılar bir ENS alan adını kaydettiklerinde, genellikle bununla ilişkili bir kayıt ücreti vardır. Bu ücret, spam kayıtlarını önlemeye yardımcı olur ve çoğu kullanıcı için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, alan adının sahipliğini sürdürmek için periyodik olarak ödenen yenileme ücretleri vardır.

Kullanıcılar bir ENS alan adını kaydettiklerinde, genellikle bununla ilişkili bir kayıt ücreti vardır. Bu ücret, spam kayıtlarını önlemeye yardımcı olur ve çoğu kullanıcı için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, alan adının sahipliğini sürdürmek için periyodik olarak ödenen yenileme ücretleri vardır. Premium İsimler için Açık Artırmalar: Ethereum Name Service’in ilk lansmanı sırasında, premium alan adları bir açık artırma süreciyle tahsis edildi. Bu, bireylerin ve kuruluşların arzu edilen adlar için teklif vermesine ve potansiyel olarak fiyatları yükseltmesine izin verdi. Açık artırma aşaması, ENS’nin geliştirilmesi ve devam eden bakımının finanse edilmesine yardımcı oldu.

Ethereum Name Service’in ilk lansmanı sırasında, premium alan adları bir açık artırma süreciyle tahsis edildi. Bu, bireylerin ve kuruluşların arzu edilen adlar için teklif vermesine ve potansiyel olarak fiyatları yükseltmesine izin verdi. Açık artırma aşaması, ENS’nin geliştirilmesi ve devam eden bakımının finanse edilmesine yardımcı oldu. ENS Token (ENS): ENS Registry Token olarak da bilinen ENS token, Ethereum Name Service ile ilişkili bir ERC-20 token’idir. ENS token’i, sahiplerine ENS sisteminin gelecekteki gelişimi ve yükseltmelerinde oy hakkı ve karar verme gücü sağlayan bir yönetişim token‘i olarak hizmet eder. Ayrıca ENS ekosistemi içinde potansiyel olarak hizmetler veya teşvikler için kullanılabilir.

ENS Registry Token olarak da bilinen ENS token, Ethereum Name Service ile ilişkili bir ERC-20 token’idir. ENS token’i, sahiplerine ENS sisteminin gelecekteki gelişimi ve yükseltmelerinde oy hakkı ve karar verme gücü sağlayan bir yönetişim token‘i olarak hizmet eder. Ayrıca ENS ekosistemi içinde potansiyel olarak hizmetler veya teşvikler için kullanılabilir. İkincil Piyasa: Geleneksel alan adları gibi ENS alan adları da ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. Arzu edilen veya değerli alan adlarına sahip olan kullanıcılar, bunları ilgilenen alıcılara, potansiyel olarak ilk kayıt ücretinden daha yüksek bir fiyata satabilirler.

Geleneksel alan adları gibi ENS alan adları da ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. Arzu edilen veya değerli alan adlarına sahip olan kullanıcılar, bunları ilgilenen alıcılara, potansiyel olarak ilk kayıt ücretinden daha yüksek bir fiyata satabilirler. Topluluk ve Kalkınma Finansmanı: Ethereum Name Service’in ekonomisi sistemin geliştirilmesi ve bakımını desteklemektedir. Kayıt ücretleri, yenileme ücretleri ve premium isim açık artırmaları, devam eden operasyonların, araştırmaların ve Ethereum Name Service altyapısındaki iyileştirmelerin finanse edilmesine katkıda bulunur. Elde edilen gelir, projenin sürdürülebilirliğini ve yeni özelliklerin sürekli geliştirilmesini sağlamaya yardımcı olur.

ENS Token Nedir?

ENS Registry Token olarak da bilinen ENS token, Ethereum Name Service ile ilişkili bir ERC-20 token’idir. ENS token’i, sahiplerine ENS sisteminin gelecekteki gelişimi ve yükseltmelerinde oy hakkı ve karar verme gücü sağlayan bir yönetişim token’i olarak hizmet eder. Ayrıca ENS ekosistemi içinde potansiyel olarak hizmetler veya teşvikler için kullanılabilir.

ENS token‘in arzı 100 milyon ile sınırlandırılmıştır.

ENS Token Hangi Borsalarda?

ENS token, günümüzde birçok merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasından alınıp satılabilmektedir. 21 Haziran 2023 itibarıyla ENS token başta Binance olmak üzere Coinbase, Kraken, Uniswap, Bitstamp, Gemini, SushiSwap, OKX, Huobi, Crypto.com, Balancer gibi borsalardan alınıp satılabilir.

ENS Token Nasıl Alınır?

ENS token almak için yukarıda belirtişen ya da listelendiği diğer kripto para borsaları kullanılabilir. ENS token satın almak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir:

Güvenilir Bir Borsanın Seçilmesi: ENS token alım satımını destekleyen saygın bir kripto para borsası seçin. Popüler borsalara örnek olarak Binance, Coinbase, Kraken veya Huobi verilebilir. Borsanın ülkenizde kullanılabilir olduğundan ve gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun.

ENS token alım satımını destekleyen saygın bir kripto para borsası seçin. Popüler borsalara örnek olarak Binance, Coinbase, Kraken veya Huobi verilebilir. Borsanın ülkenizde kullanılabilir olduğundan ve gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun. Bir Hesap Oluşturulması: Seçilen borsada yoksa yeni bir hesap oluşturmak için kaydolun. Bu genellikle kişisel bilgilerin sağlanmasını ve gerekli doğrulama işlemlerinin tamamlanmasını içerir.

Seçilen borsada yoksa yeni bir hesap oluşturmak için kaydolun. Bu genellikle kişisel bilgilerin sağlanmasını ve gerekli doğrulama işlemlerinin tamamlanmasını içerir. Para Yatırma: Gerekli parayı borsa hesabınıza yatırın. Bu genellikle ENS token alım satımı için kabul edilen bir fiat para (Türk lirası, ABD doları gibi) ya da kripto para (Bitcoin veya Ethereum, Tether gibi) yatırarak yapılır.

Gerekli parayı borsa hesabınıza yatırın. Bu genellikle ENS token alım satımı için kabul edilen bir fiat para (Türk lirası, ABD doları gibi) ya da kripto para (Bitcoin veya Ethereum, Tether gibi) yatırarak yapılır. Bir Emir Verme: Hesabınıza para yatırdıktan sonra, borsanın alım satım bölümüne gidin ve ENS token’i arayın. Satın almak istediğiniz ENS token miktarını ve ödemek istediğiniz fiyatı belirterek bir satın alma emri verin. Piyasa emirleri (mevcut piyasa fiyatından satın alma) veya limit emirleri (belirli bir fiyattan satın alma) arasında seçim yapabilirsiniz.

Hesabınıza para yatırdıktan sonra, borsanın alım satım bölümüne gidin ve ENS token’i arayın. Satın almak istediğiniz ENS token miktarını ve ödemek istediğiniz fiyatı belirterek bir satın alma emri verin. Piyasa emirleri (mevcut piyasa fiyatından satın alma) veya limit emirleri (belirli bir fiyattan satın alma) arasında seçim yapabilirsiniz. İşlemi Gerçekleştirme: Satın alma emriniz borsadaki bir satış emriyle eşleşirse, işlem gerçekleştirilecek ve ENS token borsa cüzdanınıza yatırılacaktır.

Satın alma emriniz borsadaki bir satış emriyle eşleşirse, işlem gerçekleştirilecek ve ENS token borsa cüzdanınıza yatırılacaktır. Token’leri Geri Çekme: Satın alma işlemini tamamladıktan sonra, ENS token’lerinizi borsadan kontrol ettiğiniz güvenli bir cüzdana çekmeyi düşünün. Bu size token’ler üzerinde tam kontrol ve sahiplik sağlayacaktır.

ENS ile Neler Yapabilirsiniz?

ENS ile çeşitli eylemler gerçekleştirebilir ve Ethereum ekosisteminin özelliklerinden yararlanabilirsiniz. İşte ENS ile yapabileceğiniz bazı önemli şeyler:

Alan Adlarını Kaydetme ve Yönetme: ENS, Ethereum Blockchain’inde “.eth” ile biten insan tarafından okunabilir alan adlarını kaydetmenize ve yönetmenize imkan tanır. Benzersiz bir ad seçebilir ve bu adı Ethereum adresiniz, akıllı sözleşmeniz, merkezi olmayan web siteniz veya istediğiniz herhangi bir Ethereum kaynağı ile ilişkilendirebilirsiniz.

ENS, Ethereum Blockchain’inde “.eth” ile biten insan tarafından okunabilir alan adlarını kaydetmenize ve yönetmenize imkan tanır. Benzersiz bir ad seçebilir ve bu adı Ethereum adresiniz, akıllı sözleşmeniz, merkezi olmayan web siteniz veya istediğiniz herhangi bir Ethereum kaynağı ile ilişkilendirebilirsiniz. Fon Gönderme ve Alma: Uzun ve karmaşık Ethereum adresleri kullanmak yerine, ENS alan adınızı para göndermek ve almak için bir takma ad olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, işlemleri basitleştirmek için başkalarına onaltılık adres yerine “omerincuzdani.eth” alan adınızı verebilirsiniz.

Uzun ve karmaşık Ethereum adresleri kullanmak yerine, ENS alan adınızı para göndermek ve almak için bir takma ad olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, işlemleri basitleştirmek için başkalarına onaltılık adres yerine “omerincuzdani.eth” alan adınızı verebilirsiniz. Kaynakları İlişkilendirme: ENS, çeşitli kaynakları alan adınızla ilişkilendirmenize imkan tanır. ENS alan adınızı bir IPFS hash’inde, Swarm içerik hash’ine veya Ethereum’un Mist adlı merkeziyetsiz web tarayıcısı gibi platformlarda barındırılan merkeziyetsiz web sitesine bağlayabilirsiniz. Bu, alan adınızı merkeziyetsiz içerik ve hizmetlerle ilişkilendirmenize imkan tanır.

ENS, çeşitli kaynakları alan adınızla ilişkilendirmenize imkan tanır. ENS alan adınızı bir IPFS hash’inde, Swarm içerik hash’ine veya Ethereum’un Mist adlı merkeziyetsiz web tarayıcısı gibi platformlarda barındırılan merkeziyetsiz web sitesine bağlayabilirsiniz. Bu, alan adınızı merkeziyetsiz içerik ve hizmetlerle ilişkilendirmenize imkan tanır. Merkeziyetsiz Web Siteleri: Merkeziyetsiz web siteleri kurmak ve yönetmek için ENS’yi kullanabilirsiniz. ENS alan adınızı IPFS veya diğer merkeziyetsiz depolama alanlarıyla ilişkilendirerek, Ethereum Blockchain’i üzerinde barındırılan ve normal web tarayıcıları aracılığıyla erişilebilen web siteleri oluşturabilirsiniz.

Merkeziyetsiz web siteleri kurmak ve yönetmek için ENS’yi kullanabilirsiniz. ENS alan adınızı IPFS veya diğer merkeziyetsiz depolama alanlarıyla ilişkilendirerek, Ethereum Blockchain’i üzerinde barındırılan ve normal web tarayıcıları aracılığıyla erişilebilen web siteleri oluşturabilirsiniz. DNS Kayıtları: ENS, DNS kayıtlarının alan adlarıyla ilişkilendirilmesini destekler. Bu, ENS alan adınızı geleneksel web hizmetlerine, e-posta hizmetlerine veya DNS’ye dayanan diğer hizmetlere bağlamak için TXT, MX ve diğer DNS kayıt türlerini yapılandırabileceğiniz anlamına gelir.

ENS, DNS kayıtlarının alan adlarıyla ilişkilendirilmesini destekler. Bu, ENS alan adınızı geleneksel web hizmetlerine, e-posta hizmetlerine veya DNS’ye dayanan diğer hizmetlere bağlamak için TXT, MX ve diğer DNS kayıt türlerini yapılandırabileceğiniz anlamına gelir. Sahipliği Devretme: ENS, alan adınızın sahipliğini başka bir Ethereum adresine aktarmanıza imkan verir. Bu özellik, kullanıcılar arasında alan adı satışlarına ve transferlerine imkan tanıyarak ENS alan adları için bir pazar yeri sağlar.

ENS, alan adınızın sahipliğini başka bir Ethereum adresine aktarmanıza imkan verir. Bu özellik, kullanıcılar arasında alan adı satışlarına ve transferlerine imkan tanıyarak ENS alan adları için bir pazar yeri sağlar. Çözümleyici Entegrasyon: ENS çeşitli cüzdanlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hizmetlerle entegre olur. Birçok Ethereum cüzdanı ve uygulaması, ENS çözümlemesini uygulayarak alan adınızı arayüzlerinde sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

ENS çeşitli cüzdanlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hizmetlerle entegre olur. Birçok Ethereum cüzdanı ve uygulaması, ENS çözümlemesini uygulayarak alan adınızı arayüzlerinde sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Yönetişim: Bir ENS token sahibi olarak, Ethereum Name Service’in gelişimini ve gelecekteki yükseltmelerini etkilemek için yönetişim süreçlerine katılabilirsiniz. ENS token sahipleri, projenin yönünü belirlemede oy hakkına ve karar verme yetkisine sahiptir.

Bunlar ENS ile ilgili olasılıklardan sadece bazılarıdır ve Ethereum topluluğu ve geliştiriciler yeni kullanım durumlarını ve entegrasyonları keşfettikçe işlevselliği de gelişmeye devam etmektedir.

ENS Alan Adınızı Nasıl Alırsınız?

ENS alan adınızı satın almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bir Cüzdan Kurun: ENS’yi destekleyen ve merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşim kurma özelliğine sahip bir Ethereum cüzdanınız olduğundan emin olun. Popüler cüzdanlara örnek olarak MetaMask, MyEtherWallet ve Trust Wallet verilebilir. Cüzdanınızda satın alma işlemini karşılayacak kadar Ether (ETH) bulunduğundan emin olun. ENS Manager’a Gidin: ENS alan adlarını yönetmek için resmi arayüz olan ENS Manager web sitesini (app.ens.domains) ziyaret edin. Tarayıcınızdaki cüzdan uzantısına tıklayarak ve gerekli izinleri vererek Ethereum cüzdanınızı ENS Manager’a bağlayın. Mevcut Alan Adlarını Arayın: Mevcut alan adlarını bulmak için ENS Manager’daki arama çubuğunu kullanın. Kullanılabilirliklerini kontrol etmek için istediğiniz alan adlarını girebilirsiniz. Alan adı kullanılabilir duyurdaysa satın almak için kaydedilebilir. Alan Adını Kaydedin: Kullanılabilir bir ENS alan adı seçtikten sonra, bu adla ilişkili “Kaydet” veya “Satın Al” düğmesine tıklayın. Cüzdan uzantınızda, işlemi gözden geçirmenize ve onaylamanıza olanak tanıyan bir istem görünecektir. Ether olarak ödenecek kayıt ücreti cüzdan bakiyenizden düşülecektir. Onaylayın ve Alım Sürecini Tamamlayın: İşlemi onayladıktan sonra, Ethereum Blockchain’in işlemi işlemesini ve kaydı onaylamasını beklemeniz gerekecektir. Bu genellikle birkaç dakika sürer, ancak ağ tıkanıklığına bağlı olarak değişebilir. Sahiplik ve Yönetim: İşlemi onaylandıktan sonra ENS alan adının sahibi siz olursunuz. Alan adı ayarlarını ENS Manager aracılığıyla yönetebilir ve yapılandırabilir, Ethereum adresleri, kaynakları ile ilişkilendirebilir veya DNS kayıtlarını yapılandırabilirsiniz.

Ethereum Name Service Geleceği

Ethereum Name Service, Ethereum ekosistemi ve daha geniş Blockchain sektörü içinde umut verici bir geleceğe sahiptir. Ethereum ekosistemi büyümeye ve genel kabul görmeye devam ettikçe, daha fazla birey, işletme ve merkeziyetsiz uygulamanın ENS’yi benimsemesi beklenebilir çünkü insan tarafından okunabilen alan adlarının kullanılması, Blockchain adresleri ve kaynakları ile etkileşimleri basitleştirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirir.

Proje, merkeziyetsiz finans ve merkeziyetsiz uygulama ekosistemlerinde hayati bir rol oynayabilir. Merkeziyetsiz finans uygulamaları ve merkeziyetsiz uygulamalar daha kullanıcı dostu hale geldikçe ENS, kullanıcıların karmaşık adresler yerine basit ve akılda kalıcı alan adları kullanarak bu uygulamalarla etkileşime girmesine olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştirebilir.

Ethereum Name Service, yalnızca Ethereum adresleriyle sınırlı değildir. ENS’nin diğer Blockchain ağlarıyla birlikte çalışabilirliğini genişletme ve kullanıcıların ENS alan adlarını farklı Blockchain’lerdeki kaynaklarla ilişkilendirmelerine olanak sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu, zincirler arası etkileşimleri kolaylaştıracak ve birden fazla ağda kullanıcı deneyimini basitleştirecektir.

Öte yandan proje zaman içinde geliştirme, güvenlik ve iyileştirmelere güçlü bir bağlılık göstermiştir. Ethereum Name Services ekibi ve Ethereum topluluğu muhtemelen geliştirmeler üzerinde çalışmaya, sınırlamaları ele almaya ve projenin gelişimini sağlamak için yeni özellikler keşfetmeye devam edecektir.

Elbetteki herhangi bir projenin geleceğinin teknolojik gelişmeler, pazar trendleri ve kullanıcı benimsemesi gibi çeşitli faktörlere tabi olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada bahsedilen potansiyel gelişmeler spekülatiftir ve Ethereum ekosisteminin mevcut durumuna ve Ethereum Name Services’in mevcut görünümüne dayanmaktadır.

Ethereum Name Service Yorum

Ethereum Name Service önemli ölçüde benimsenmiştir ve devam eden geliştirme ve topluluk katılımı yoluyla gelişmeye devam etmektedir. Proje, sistemin bütünlüğünü sağlamak ve kullanıcıların varlıklarını korumak için güvenlik denetimlerinden ve iyileştirmelerinden geçmiştir. Genel olarak Ethereum Name Service, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesinde, erişilebilirliğin artırılmasında ve Ethereum ekosisteminin büyümesinin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. aha fazla yenilik ve entegrasyon potansiyeli ile Ethereum Name Service, daha kullanıcı dostu ve birbirine bağlı bir Blockchain dünyasının geleceği için umut vaat ediyor.