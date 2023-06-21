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Yıllardır Bitcoin için her düşüş döneminde öldü, artık bitti haberleri okuyoruz. Son ayı piyasasında da durum böyle oldu. Geçtiğimiz yılın haziran ayında hızlanan satışlar fiyatın ikinci yarıda dibi görmesine neden oldu. Bitcoin 15.500 dolar seviyesinde son dibini yaptıktan sonra yaklaşık %100 oranında arttı ve şimdi yeniden yıllık zirvesini hedefliyor.

Bitcoin Ölmedi

Çin hükümeti insanları Bitcoin’in değersizleşeceğine inandırmak için çok uğraştı, ancak yıllardır açıkladıkları negatif tahminler hiç tutmadı. Onlar Bitcoin’in sıfıra gideceğini umuyordu, öyle olmadı. Çin hükümeti, 2022’deki vahşi ayı piyasasının ortasında, kripto yatırımcılarını Bitcoin fiyatlarının “sıfıra doğru gittiği” konusunda uyararak büyük bir piyasa düşüşünden faydalanmaya çalıştı.

Bundan tam bir yıl önce, Çin ulusal haber ajansı Economic Daily, vatandaşları BTC’nin değersiz bir “dijital kod dizisi” olduğuna ikna etmek amacıyla Bitcoin hakkında bir uyarı yayınladı. Makalede şunlar yazıyordu;

“Gelecekte, yatırımcıların güveni çöktüğünde ya da egemen ülkeler Bitcoin’i yasadışı ilan ettiğinde, tamamen değersiz olan orijinal değerine geri dönecektir”.

Bitcoin’in bir gün sıfıra inip inmeyeceği henüz belli olmasa da, Çin hükümetinin uyarısından bu yana Bitcoin herhangi bir değer kaybı yaşamadı. Aksine, makalenin yayınlanmasından bu yana Bitcoin önemli ölçüde artış gösterdi.

Kripto Paralar Sürpriz Yaptı

Economic Daily Haziran 2022’de makaleyi yayınladığında Bitcoin yaklaşık 20.000 dolardan işlem görüyordu. On iki ay sonra BTC, bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık %36 artışla 28.852 dolardan işlem görüyor. Çin, dünyada kriptoya karşı düzenleyici önlemler alan ilk ülkelerden biriydi. Çinli düzenleyiciler 2017 yılında kripto para borsalarının ülkede hizmet vermesini yasakladı. Yasağa rağmen Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam etti ve 2017 sonunda %1,900 artışla 20.000 dolara ulaştı.

2021 yılında Çin Merkez Bankası, yerel kripto faaliyetlerini engellemek amacıyla çeşitli Çinli yetkililerle güçlerini birleştirerek yeni bir kripto yasağı ilan etti. Yasağın duyurulmasından sadece birkaç ay sonra, Bitcoin Kasım 2021’de 68.000 dolarlık zirvesini gördü.

Çin kripto yasağına rağmen en büyük halen madencilerin gözde ülkesi. Üstelik ülkede vatandaşlar kripto para yatırımı yapabiliyor ve olası anlaşmazlıklarda mahkemeden yararlanabiliyor. Öte yandan Hong Kong kripto para şirketlerine kucak açtı ve batının trilyon dolarlık devleri kriptoya girerken Çin buna sessiz kalmıyor.