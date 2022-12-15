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LUNC Coin Burayı Hedefliyor! 2023 LUNC Beklentileri!

Önümüzdeki yıl LUNC Coin için neler bekleniyor? Bu fiyattan LUNC almak mantıklı mı? Kapsamlı 2023 analizi.
22:13
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Mayıs ayında çöken Terra (LUNA) hayatına LUNC olarak devam ediyor. LUNA 2.0 ise farklı bir blockchaine dönüştü. Yoğun günlerdi ve insanlar göz göre göre yatırımlarının sıfıra gittiğini gördü. Bu acı verici süreç birilerinin ciddi paralar kazanmasına neden olsa da bizim Türklerin tabiriyle “hayrını göremediler” birçoğu iflasa gitti.

LUNC Coin Yorum

LUNC Coin dün Fed sonrası diğer birçok altcoin gibi düşüşe geçti. Genel düşüşün sebebiyle alakalı çok detaylı birden fazla raporu zaten yayınladık. Kripto para birimi en son 21 Günlük Hareketli Ortalamasının (DMA) altında 0,0001610 dolara düştü. LUNC’un son düşüşü, Kasım ayındaki FTX sonrası çöküşün 0,0001350 dolar bölgesindeki en düşük seviyelerinden bu yana fiyat hareketini destekleyen yukarı yönlü bir eğilimin düşüş eğilimini işaret ediyor. Dolayısıyla fiyat tahminleri daha kötümser hale geldi. Yani LUNC Coin eğer büyük bir sürpriz olmazsa kısa ve muhtemelen orta vadede istikrarlı düşüşler yaşayacak.

LUNC Kasım ayının en düşük seviyelerini yeniden test etmeyi hedeflemesiyle daha fazla kayba hazırlanıyor. Özellikle Bitcoin tarafındaki olumsuzluk LUNC Coin fiyatının hafta sonunda çift haneli kayıplar görebileceğine işaret ediyor.

2023 LUNC Beklentileri

Önümüzdeki yıl oyunun yönünü tam olarak Fed belirleyecek. Kripto paraların geleceği yazımızda yükseliş için gerekli şeylerden detaylarıyla bugün bahsetmiştik. Fed Başkanı Powell eğer geçtiğimiz yıl enflasyon için takındığı tavrı 2023 yılında resesyon başladığında takınırsa kripto paraların çok ciddi bir dip yaşadığını görebiliriz. Bu durum 2020 yılındaki Bitcoin’in 3.000 dolarlı seviyelere düştüğü günleri bize hatırlatabilir. Altcoinlerin çoğu halen %95’i aşan kayıpları görmedi. Bitcoin henüz %85’lere varan bir erime yaşamadı. Geçmiş ayı piyasaları bize bunlar olmadan, Bitcoin piyasa hakimiyeti %47’lere hatta daha ötesine tırmanmadan dibin gelmeyeceğini söylüyor.

Powell şimdilik enflasyonu dizginliyor ve yumuşak bir iniş için başarılı hamleler yapıyor. Ancak bu ipin üzerindeki cambazın dikkatini dağıtan bir şey kesinlikle olacak. İşsizliğin radikal biçimde artması, Rusya savaşının derinleşmesi, Çin’in gerçek bir savaş başlatması. O kadar fazla ihtimal var ki, önümüzdeki yıl resesyona bu yüzden birçok finans devi kesin gözüyle bakıyor. Peki resesyonda kripto paralar ve LUNC Coin özelinde nasıl bir performans bekleniyor? Hisse senetleriyle korelasyon ve son gelen verilere tepkileri incelediğimizde “resesyonun” kripto paraları düşüreceğini görüyoruz.

Fakat! LUNC Coin ve kripto yatırımcılarını sevindirecek şey şu olacak. Powell geçtiğimiz yıl enflasyon için sürekli olarak “geçici” ifadesini kullandı. Eğer bundan dersini aldıysa ve başarısızlığıyla tarihe geçmek istemiyorsa “resesyon” sinyalini aldığı an, gerçek bir sinyal aldığı an faizleri kademeli biçimde düşürmekten bahsedecek. Harekete geçtiğindeyse Bitcoin ve altcoinlerin hızla yükseldiğini görebiliriz. Yani şimdilik 2023 için LUNC Coin beklentileri olumsuz, resesyon kaynaklı geri adım ihtimalinde ise gerçek bir boğa sezonu başlayabilir. Elbette o tarihe kadar pek bir işe yaramayan adeta bir meme token dönüşen LUNC borsalardan delist edilmemeli, hacmi sıfırlanmamalı yani hayatta kalabilmeli.

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