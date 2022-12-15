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  •   Mana Coin Ve Sandbox Yorum: Fiyatlar Bu Seviyeye Düşerse Korkutucu Senaryo Yaşanabilir!

Mana Coin Ve Sandbox Yorum: Fiyatlar Bu Seviyeye Düşerse Korkutucu Senaryo Yaşanabilir!

Mana ve Sandbox için ihtişamlı günlerin geride kaldığına dair işaretler gelen son grafiklerle birlikte daha da netleşiyor olabilir.
22:30
15 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılının kasım ayına damga vuran metaverse çılgınlığının parlayan iki altcoin’i eski günlerinden uzak görünüyor. Hem Decentraland (MANA) hem de Sandbox (SAND) fiyatları azalan direnç çizgilerini takip ediyor. SAND’in durumuna bakıldığında düşüş potansiyeli daha yüksek olabilir.

Decentraland (MANA) Fiyatı Uzun Vadeli Desteğe Yaklaşıyor

Decentraland, Ethereum blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir sanal gerçeklik platformu olarak tanıtılmıştı. Dolayısıyla MANA tokenı bir ERC-20 token’ı olarak tanımlanıyor. MANA, Decentraland pazarında üzerine inşa edebilecekleri ve para kazanabilecekleri arsalar satın almak için kullanılabilir.

MANA fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 5,90 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Kasım 2022’de, bu çizgi keskin bir ret (kırmızı simge) yaratarak 0,50 dolarlık alanın altına inilmesine neden oldu. Bölge Mayıs 2021’den bu yana destek sağladığı için bu çok önemli bir hareketti.

Decentraland fiyatı o zamandan sonra düştü ve bir sonraki uzun vadeli destek alanına 0,31 dolara yaklaşıyor. Bu alan, 2020’den bu yana tüm yukarı yönlü hareketi ölçerken 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesiyle de çakışıyor.

Haftalık RSI herhangi bir yükseliş sapması olmadan düştüğü için, henüz yükselişin tersine döndüğüne dair bir işaret yok. İhtimallerden birisi Decentraland fiyatının 0,31 dolar seviyesine doğru bir düşüş yaşaması olabilir. Bu, mevcut MANA fiyatından %20’lik bir düşüş anlamına gelecek.

Decentraland, MANA’nın düşüş fiyat tahminini geçersiz kılmak için 0,50 dolarlık alanın ve azalan direnç çizgisinin üzerinde bir haftalık kapanış yapmak zorunda kalacak.

Sandbox (SAND) Fiyatı Keskin Bir Şekilde Düşebilir

SAND, blockchain tabanlı sanal dünya Sandbox’ın yardımcı token’ı. SAND fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,48 dolardan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü.

Kasım 2022’nin başında, SAND fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yerinde olan 0,80 dolarlık yatay destek alanının altına düştü. Decentraland’a benzer şekilde, haftalık RSI düşüyor ve herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı.

Aşağı yönlü hareket devam ederse, Sandbox fiyatı için bir sonraki en yakın destek alanı 0,22 dolar seviyesinde. Bu seviyeye doğru bir düşüş, SAND için %60’lık bir fiyat düşüşünü temsil edecek. Bu nedenle, MANA fiyatına kıyasla SAND fiyatı için keskin bir satış potansiyeli daha yüksek görünüyor.

Azalan direnç çizgisinden bir kırılma, bu düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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