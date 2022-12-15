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  •   Hazır Olun! Bu Altcoin Hareket İçin Bitcoin’den Gelecek Tek Bir Yükseliş İşaretine Bakıyor!

Hazır Olun! Bu Altcoin Hareket İçin Bitcoin’den Gelecek Tek Bir Yükseliş İşaretine Bakıyor!

Kripto para piyasası dün çıkan Fed kararı ardından düşüşe geçmiş olsa da bazı altcoin'ler güçlü göründü. Bu altcoin ise hamle yapmaya hazır olabilir.
23:00
15 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC’nin 15 Aralık’ta 17.770 doların altına düşmesinin ardından Litecoin (LTC) kısa süreliğine 75 doların altına geriledi. Basın saatine göre LTC 74,95 dolardan işlem görüyordu ve BTC’nin 17.770 doların üzerine çıkması halinde yukarı yönlü bir hareket başlatmaya tekrar hazır olduğunu gösterebilir.

4 saatlik grafik, LTC’nin kısa vadeli düşük seviyesine ulaşmış olabileceğini ve tersine dönmeye hazır olduğunu gösterdi. Bir yükseliş trendi gerçekleşirse, LTC 77,12 dolarlık ana direnç hedefiyle karşı karşıya kalacak.

LTC Paralel Bir Kanalda Sıkışmış Durumda

4 saatlik grafik, LTC fiyatının 22 Kasım’dan bu yana paralel bir kanal içinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu yazının yazıldığı sırada, LTC fiyatı kanalın alt kısmında hareket ediyordu ve hafif bir yükseliş sinyali gösteriyordu.

Kanalın alt kısmının bir alım/talep bölgesi olarak hareket etmesiyle LTC bir yükseliş trendi geliştirebilir. Bunun için, LTC’nin 77,12 dolarlık ana hedefe odaklanmadan önce 75,07 dolar ve 75,49 dolarlık acil dirençleri geçmesi gerekecek. 77,12 dolar seviyesi, aynı zamanda paralel kanalın orta noktası olan bir düşüş emri bloğu olarak dikkat çekiyor.

Göreceli güç endeksi’nin (RSI) alt aralıkta olmasına rağmen bir yükseliş kaydettiğini belirtmek gerekir. Bu durum alıcıların satış baskısına karşı koyduğunu gösteriyor. Böylece, alıcılar daha fazla kaldıraç elde ettikçe alım baskısı artabilir.

Ayrıca, bakiye bacim (OBV) sert bir düşüşün ardından yükseliş eğilimi gösterdi. Bu da işlem hacminin arttığını ve önümüzdeki saatlerde alım baskısının artmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.  Bu nedenle, LTC yukarı hareket edebilir ve paralel kanalın orta noktasını 77,12 dolardan kırabilir.

Ancak, paralel kanalın altında bir kırılma yukarıdaki tahmini geçersiz kılabilir. Böyle bir aşağı yönlü kırılma, özellikle BTC düşüş eğilimindeyse, LTC’yi 72,53 dolar veya 71,18 dolara doğru yönlendirebilir.

Spot ve Türev Piyasası LTC’de Yükselişte

Duyarlılık verileri LTC’nin spot ve türev piyasalarda yükselişe geçtiğini gösterdi. Özellikle, genel ağırlıklı duyarlılık pozitif bölgeye yükseldi.  Benzer şekilde, USDT/LTC çifti için Binance fonlama oranı da pozitif bölgeye yükseldi. Dolayısıyla yatırımcılar her iki piyasada da LTC konusunda iyimserdi.

Bu, LTC’nin yükseliş trendinin güçlenebileceği ve fiyatları yükseltebileceği anlamına gelebilir. Ancak, BTC’nin performansı düşerse, LTC düşüş eğilimi göstereceğinden yukarıdaki tahmin geçersiz olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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