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Elindeki Bitcoin’i zirvede satıp bunu duyurmuştu. Şimdi yeniden ortaya çıktı ve önemli duyurular yaptı. Kripto para yatırımcılarının hayali ve maalesef hedefi dipte alıp tepede satmaktır. Bu neredeyse hiçbir yatırımcının tam olarak yakalayamadığı bir hedef ve halen böyle. Kripto paralar aylardır düşüyor ve halen dibin geldiğine dair yaygın bir kanaat oluşmadı. Tıpkı önceki diplerde olduğu gibi.

Kripto Kahini Yorum

Yeni bir strateji oturumunda, DonAlt takma isimli popüler kripto para kahini takipçilerine BTC’nin önemli bir destek seviyesinde tutunup tutunamayacağını görmek istediğini söyledi. Kısa süre önce paylaşılan raporda çarşamba günkü büyük günlük mumun anahtar olduğunu ve BTC’nin 17.065 dolar altına tamamen geri çekildiğini görmek istemediğini söylüyor. DonAlt, çizgiyi koruyabilirse, kral kripto paranın “hiper yükseliş” yaşayacağına inanıyor.

“Bu günlük yeşil mumun tutmasını ummak zorundayız. Bunun altında bir yerde işlem yapmak istemezsiniz, bu şüpheli görünmeye başlar, ancak tuttuğu sürece hiper yükseliş bekleyeceğim. Bu bana mantıklı geliyor… Risk almak için imkana sahibim ve bunun iyi bir risk-ödül düzeni olduğunu düşünüyorum çünkü ödül çok büyük ve bu risk oldukça küçük.”

BTC’yi ilk olarak 16.000 doların altında yeniden satın alan analist ve trader 447.200 Twitter takipçisine şu anda Bitcoin‘in yanı sıra ETH ve Litecoin aldığını söyledi.

Kripto Kahinin Altcoin Sepeti

LTC’nin fiyatındaki son düşüşün kendisini caydırıp caydırmadığı sorulduğunda DonAlt, onun uzun vadede çok iyi performans göstereceğini söyledi. DonAlt daha sonra Ripple Labs’ın ödeme platformunun temel bir parçası olan XRP’yi aldığını açıkladı. LTC, ETH ve XRP tutan analist bunu dışında sepetinde ciddi miktarda Bitcoin bulunduruyor. Son yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“Bugün satın almayı bitirdim. Uzun vade için bir miktar BTC aldım. LTC aldım ve biraz XRP topladım”.

Öte yandan analistlerin beklentileri her zaman gerçekleşmez ve tepede satan bir analistin dipte alım yapmış olması düşük bir ihtimaldir. On-chain verileri 15.800 dolarlı seviyenin Bitcoin için dip olduğunu söylese de anormal makro-ekonomik ortam geçmiş döngülerin bize gösterdiği yolun yanıltıcı olmasına neden olabilir. Anormal şartlar, anormal sonuçlar doğurur ve Bitcoin birçok analiste göre halen gerçek bir dibe ulaşmamış olabilir. Buna gerekçe olarak 18.000 dolar altında haftalardır geçirdiğimiz zaman gösteriliyor. Bitcoin önceki boğa sezonu başlangıcında 4.000 doların altına düştükten sonra aylarca yeşil mum kapattı. O dönem Covid sonrası günlere denk geliyordu ve muhtemelen sonraki boğa da Fed’in faiz indirimine başladığı günlere denk gelecek. Yani analistlerin görüşlerini herhangi bir süzgeçten geçirmeden uygulamak size kayıp getirebilir.