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Son Dakika: Bu Altcoinden Kritik Kalkınma Kararı! Fiyatı Artışı Hızlandı!

Kripto para piyasalarının geçtiği zorlu süreçten art arda gelen büyük şirketlerin iflasıyla sıkıntılı zamanlar geçiren altcoinden yeni kalkınma adımı!
00:03
16 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından domino etkisiyle kardeş şirketi olan Alameda’nın iflas etmesinin ardından Ren DAO, finansman sağlamak adına yeni bir adım atacağını duyurdu.

REN Adımı

Wrapped kripto para birimlerini çıkaran bir DeFi protokolünü denetleyen Ren topluluğu, Alameda Research’ün projeyi fonlarına erişimi olmadan bırakmasının ardından sermayeyi artırmak adına yeni token basmayı planladığını duyurdu. Topluluk ayrıca, projenin gelecekteki gelişimine öncülük edecek bir organizasyon olan Ren Vakfı’nın kurulması için oylama yapıyor. Bu oylama, Ren Ekosistemi Avukatı Maximillian Roszko tarafından DAO forumuna sunulan bir öneriye dayanmakta.

Oylamanın bir parçası olarak Ren DAO üyeleri, kaç tane yeni Ren token basılacağına karar verecek. Teklifle topluluğa dört seçenek önerildi; 50 milyon, 100 milyon, 150 milyon veya 200 milyon REN token’ı. Ayrıca finansman planını bir bütün olarak reddetmek ise beşinci bir seçenek. Mevcut token fiyatında Ren, 4 milyon dolardan 17 milyon dolara yükselebilir.

REN Oylamasının Amacı

Ren’in en popüler wrapped varlığı, Bitcoin’in sarılmış bir versiyonu olan renBTC’. Sarılmış token’lar, Ethereum ağına köprülenebilen yerel Layer 1 kripto para birimlerinin sürümleridir. Ayrıca Ren Vakfı kurulursa, Ren 2.0’ı finanse edecek. Protokolün yeni sürümü, sürüm 1.0’ın kullanımdan kaldırılmasından sonra topluluk tarafından yürütülen bir yükseltme olarak kullanıma sunulacak. Ren, fonları bittikten sonra önceki sürümü emekliye ayırmak zorunda kaldı.

Alameda, 2021’in başlarında Ren’i satın aldı ve projenin hazinesini elinde tuttu. Ticaret firması, kardeş borsası FTX ile birlikte iflas etti. Ren daha önce, Alameda’nın çöküşünün ardından yalnızca 2022’nin sonuna kadar finansmanı olduğunu belirtmişti. Yeni basılan token’ların satışından elde edilen fonlar, Ren Vakfı ile ağ güvenliğini sağlamak için bilgi işlem güçleriyle katkıda bulunan ve bilgi işlem güçlerini ağa katkıda bulundukları için Ren’den ödüller alan ekosistem üyeleri olan düğüm operatörleri arasında paylaştırılacak. Ren topluluğu oylaması 21 Aralık’ta sona erecek. Anlık Görüntü’deki oylama sayfasından alınan veriler, 200 milyon yeni Ren token’ı basılması için erken desteği gösteriyor. Bu seçenek şu ana kadar oyların %75’ini aldı.

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