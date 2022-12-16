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Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantısından sonra Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) piyasaları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’de Destek Seviye

Kıdemli analist Justin Bennett, Cryptocademy haber bülteninin yeni videosunda FOMC toplantısının Bitcoin’e olan etkisini ve fiyatında etkin rol oynayabilecek seviye hakkında uyarılarda bulundu. Justin Bennet açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin FOMC etkisinden dolayı yükseldi. Bu nedenle 50 baz puanlık artışın geri çekilmesi, uzun pozisyonlara aktarıldığı için sürpriz olmadı. BTC ayrıca dünkü videoda bahsettiğim seviye olan 17.500 dolarlık trend çizgisi desteğini yeniden test etti. Bunun altında bir kapanış ve daha düşük seviyelere gerilemeye neden olabilir. Alternatif olarak, BTC’nin yükseliş hareketinin önünde engel oluşturabilecek direnç seviyesi 18.200 ve 18.500 dolar olabilir.

Bitcoin tahmininin ardından piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’u ele alan Bennett, lider akıllı sözleşme platformu için birden fazla seçeneği değerlendirdi. Analist konu hakkında şunları söyledi:

ETH, 1.350 dolar aralığını ikinci kez test ettikten sonra bugün düştü. Bununla birlikte, 1.300 dolarlık alan (özellikle 1.297 dolar) hala destek olarak tutuluyor. Ethereum’un düşüş eğilimini 1.235 dolara çevirmesi için günlük kapanış belirtilen değerin altında olmalı. Öte yandan, 1.350 doların üzerinde bir günlük kapanış, 1.420 dolarla giden yükselişin önünü açabilir.

DXY Verileri

Justin Bennett ayrıca ABD dolarının bir kripto para birimi karşısındaki gücünün bir ölçüsü olan DXY’ye de bakıyor. Genellikle düşüş eğilimi gösteren bir DXY, kripto para birimleri için yükseliş anlamına gelebilir ve bunun tersi de geçerli sayılabilir. FOMC toplantısından sonra Bennett, DXY’nin bugün daha düşük olduğunu belirterek DXY adına şunları vurguladı: