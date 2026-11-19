Ripple’ın RLUSD stablecoini, merkeziyetsiz finans ekosistemine günlük girişlerde ilk sıraya yerleşti. Token Terminal verilerini X üzerinden paylaşan RWA Foundation, son 24 saatte RLUSD’nin DeFi içindeki toplam kilitli değerinin 22,3 milyon dolar arttığını açıkladı. Aynı dönemde Tether’in USDT’si 21,6 milyon dolarlık artış kaydetti.

Günlük girişlerde RLUSD öne geçti

RWA Foundation’ın paylaştığı sıralamada Paxos 7,8 milyon dolar, Open Standard 4 milyon dolar ve Societe Generale 1,2 milyon dolarlık girişle RLUSD ile USDT’yi izledi. World Liberty, United Stables, MetaMask, Tori ve Liquity tarafında ise artışlar 700 bin doların altında kaldı.

RWA Foundation, paylaştığı grafikte Ripple’ın stablecoin DeFi büyümesine liderlik ettiğini vurguladı.

Dolaşımdaki RLUSD miktarı yaklaşık 2,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Tether’in USDT arzı yaklaşık 180 milyar dolar düzeyinde. Bu tablo, RLUSD’nin günlük girişlerde öne çıkmasına karşın toplam büyüklük bakımından USDT’nin belirgin üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

Arzın önemli bölümü Ethereum üzerinde bulunuyor

Ripple, RLUSD’yi Aralık 2024’te piyasaya sürdü. Eylül 2026 ortasında arz 2,44 milyar doları aşarken bunun yaklaşık 1,38 milyar dolarlık kısmı Ethereum üzerinde yer aldı. Yaklaşık 1,05 milyar dolarlık bölüm ise Ripple’ın ana ağı olan XRP Ledger’da tutuldu. Ethereum tarafında RLUSD, Aave V3, Curve ve Morpho üzerindeki DeFi havuzlarında kullanılıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dolar sabitli bir stablecoindir. XRP Ledger, Ripple’ın geliştirdiği blokzincir tabanlı ağdır ve özellikle ödeme ile varlık transferi senaryolarında kullanılır.

Düzenleyici süreç ve kurumsal kullanım genişledi

RLUSD, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı gözetimindeki Standard Custody & Trust tarafından ihraç ediliyor. Rezervler ise saklama bankası BNY’de tutuluyor. Sonbahar döneminde RLUSD Moody’s notu aldı, Coinbase ve Robinhood’da listelendi. Ripple ayrıca Ripple National Trust Bank’i başlatmak için ABD Para Denetleme Ofisi’nden nihai onay aldı.

Şirket, RLUSD’yi Arf, Convera ve Cross River Bank ile de entegre etti. Stablecoin bu sayede şirketler arası dolar mutabakatlarında kullanılmaya başladı. Ripple, sınır ötesi ödeme alanına odaklanan bir finansal teknoloji şirketi olarak blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiriyor.

Garlinghouse blokzincir kullanımının yayılacağını söyledi

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, 19 Kasım’da CNBC’ye verdiği röportajda blokzincir tabanlı işlemleri yeni teknolojik dönüşüm dalgasının parçası olarak tanımladı. Garlinghouse, finansal altyapıda daha geniş bir kullanım alanının önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağını savundu.

Brad Garlinghouse, 10 yıl içinde blokzincirin finansal altyapının geneline uygulanacağını düşündüğünü söyledi.

Son veriler, RLUSD’nin özellikle DeFi tarafında daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Buna rağmen stablecoin pazarının toplam büyüklüğü içinde USDT açık ara liderliğini sürdürüyor.