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Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! Efsane Analiste Göre Bu Zorlu Bir Süreç Olacak!

Analizleri yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin'de (BTC) geri sayımın başladığını söyledi.
08:16
16 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analizleri yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) nihayet ayı piyasasının dibine vurmadan önce bir kapitülasyon olayı daha göreceğini, ardından bir akümülasyon sürecinin başlayacağı öngörüsünde bulundu.

Bitcoin’de Akümülasyon Dönemi Başladı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, 185 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in dibe vurmadan önce bir fitil atarak daha aşağı inmesini beklediğini söyledi. Analiste göre BTC, bu kapitülasyon sürecinin ardından yeniden yükselmeye başlamadan önce 6-12 aylık bir konsolidasyon dönemi geçirecek:

Şu anda nerede duruyoruz? Fiyatlar açısından dibe yarı yakın olduğumuzu düşündüğümüz bir noktada, ancak zaman açısından hala devam edecek vaktimiz var. Belki de son bir kapitülasyon fitili daha düşer ve ondan sonra 6-12 ay boyunca volatilite olur.

Öngörüsüne kanıt olarak geçmiş verilere işaret eden Altcoin Sherpa, Bitcoin’in dibe vurduktan sonra aylarca konsolide olma eğiliminde olduğunu belirterek 2023’ün volatilite ile dolu bir yıl olmasını beklediğini söyledi:

Bitcoin: 2015’teki konsolidasyon dahil ayı piyasası düşüş trendinden yaklaşık 700 gün sonra.. Bunu kaldırabilecek misiniz? Son hareketimizden bu yana yaklaşık bir yıl geçti. 2023 genel olarak bir başka bir volatilite ile dolu bir yıl olacak.

Altcoin Sherpa, ayrıca en büyük kripto para BTC’nin 2018’deki konsolidasyon dönemini de gündeme getirerek bunun 450 güne yakın sürdüğüne dikkat çekerek “Bunu 2018’le ve onun akümülasyon uyla karşılaştırın ve bu yaklaşık 450 gün sürdü.” dedi.

Bitcoin’in Yerel Dibi

Kripto para analisti ardından piyasa değerine göre en büyük kripto parann geri döndüğü bir sonraki ilgi bölgesinin yerel dip seviyesi olan 17 bin dolar olduğunu belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,81 yükselişle 17 bin 401 dolardan el değiştiriyor.

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