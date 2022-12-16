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Bitcoin (BTC) ABD’den gelen veriler doğrultusunda hareket ederken, uzmanlar öngörülebilir gelecekte hangi senaryoların gerçekleşebileceğine odaklanıyor.

Raylar Yerine Oturmadı: Önümüzdeki 2 Ay..!

ABD’den gelen veriler sonrasında, Bitcoin dün 18.000 doların üzerine çıkmayı başardı. BTC17.600 dolar geri dönmeden önce 18.170 dolar civarında direnç ile karşılaştı. Lider kripto para birimi, an itibariyle 17.470 dolardan işlem görüyor. Piyasalar, Federal Rezerv’in faiz kararını açıkladığı FOMC toplantısından sonra hareketlenmeye başladı. Federal Rezerv, oranları beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Ancak Jeremy Powell’in şahin duruşu, önümüzdeki günlerde de enflasyonla mücadelenin ön planda olacağını ortaya koyuyor. ABD enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmesine rağmen, uzmanlar Fed‘in para politikasının hisse senetleri ve kripto para piyasasını olumsuz etkilemeye devam edeceği görüşünde.

FOMC, enflasyonu %2 seviyesine düşürmeyi hedeflerken, bu hedefe ulaşmak için komite, federal fon oranı için hedef aralığını %4,25-4,5’e yükseltmeye karar verdi. Ayrıca, yeni grafik, nihai oranın %5,25’e yükseldiğini gösteriyor. Nokta grafiği, her bir Federal Rezerv oranlarının en üst düzeye çıkmasını beklediği yer olrak tanımlanabilir. Bu durum FOMC’un faiz oranlarını artırmayı durdurmasından önce 75 baz puan daha gidebileceğini gösteriyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell bu süreçte yapılacak daha çok işin olduğunu ima etti. İngiltere merkezli kripto para platformu GlobalBlock analistlerinden Marcus Sotiriou’ya göre, bu durum önümüzdeki 2 ayın zor geçeceği anlamına geliyor. Uzmana göre, resesyon riski de artmaya devam ediyor. Bu nedenle, Bitcoin‘in bu süre zarfı içerisinde büyük oranda artış kaydetmesi düşük bir ihtimal.

Makroekonomik Ortam, Belirleyici Unsur!

ABD Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz artışının ardından BTC, ivme kazanmıştı. BTC, an itibariyle 17.658 dolardan işlem görüyor. Zincir üstü veriler ayrıca balinalar ve madencilerin Bitcoin satış baskısında düşüşe işaret ediyor. Bitcoin’in 18.000 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkması ve kripto piyasasındaki FUD faktörünün yavaş yavaş sona ermesiyle uzmanlar, 20.000 doların ufukta olduğunu iddia ediyor.

Zincir üstü veriler satış baskısının düştüğünü gösteriyor. Analize göre, ‘Bitcoin Harcanan Çıkış Değer Bantları’, balinaların borsalara taşıdığı coin miktarının düştüğünü ortaya koyuyor. Veriler, kripto para borsalarına 1.000 ila 10.000 BTC taşıyan balinaların sayısından düşüş olduğuna işaret ediyor. Bu durum, satış baskısın azaldığı anlamına geliyor. Ancak, makroekonomik ortam belirleyici unsur olmaya devam ediyor.