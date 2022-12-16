Okuma Süresi: 3 Dakika

Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Terra Classic (LUNC) için kritik bir sorun var. Daha önce de bu konuya kısaca değinmiştik ancak durumun ne kadar kötü olduğunu anlatabilmek için çok daha kapsamlı bir rapora ihtiyaç duyurdu. Türk yatırımcıların daha fazla kayıp yaşamadan önce bilmesi gereken kritik bir detay var.

LUNC Geleceği

Dolaşımda olması istenen LUNC miktarı 10 milyar yani toplam arzın bu seviyeye düşürülmesi hedefleniyor. Ancak ciddi bir sorun var. LUNC Tech portalına göre, Terra Classic tokenini yakmanın amacı, dolaşımdaki arzını 10 milyar LUNC seviyesine getirmektir. Rakamın şu anda 5,973 trilyon LUNC olduğu göz önüne alındığında, hedefe ulaşmak için 5,963 trilyon tokenin yakılması gerekecektir. İşin püf noktası, bunu mümkün kılmak için mevcut yakma hızıyla 52 yıl 8 ay gerekecek olmasıdır. Yarım asırdan biraz daha fazla yani tahmini 2075 yılı ortalarından bahsediyoruz. Aynı kaynağa göre, bugüne kadar 34,8 milyar LUNC yakılmıştır ve bu da token arzının yalnızca %0,5’ini temsil etmektedir. Aynı zamanda, bu henüz Binance’deki aylık LUNC yakımını hesaba katmamaktadır. Örneğin Kasım ayında, yakılan toplam LUNC sayısı 6,39 milyar token, yani 1,19 milyon dolara eşdeğerdi.

Çok hızlı olmayan hedeflerin yarım asır sürmesine rağmen, LUNC tutan en büyük cüzdanların bakiyesi son üç ayda önemli ölçüde arttı. Böylece, ilk 10 ve ilk 100 LUNC sahibi Eylül ortasında token arzının %7,88 ve %31,27’sini oluştururken, şu anda bu rakamlar sırasıyla %11,96 ve %34,25’tir. Buna ek olarak, raporlama döneminde ağdaki benzersiz adreslerin sayısı da artmıştır.

LUNC Yalanları

LUNC oldukça spekülatif bir varlık ve hakkında ortaya atılan yalanlara inanan çok fazla yatırımcı var. Çin merkez bankasının LUNC ile anlaştığından tutun, aklınıza gelebilecek en saçma iddiaların sosyal medyada alıcı bulduğunu görebilirsiniz. LUNC yakım mekanizması duyurulduğunda da birçok popüler hesap “kasıtlı” olarak bu yakımların Binance gibi borsalardaki alım/satımlarda da geçerli olacağını iddia ediyordu. Hatta birçok trader bunun satış baskısını azaltacağını düşünerek alım yaptı.

Birileri çok daha düşük fiyatlardan aldığı LUNC tokenleri iyi bir kazançla satacak diye bu tarz yalanları dolaşıma sokuyor. Eğer LUNC Coin’in 10 milyar arza düşeceğine inanıyorsanız veya Çin merkez bankasıyla anlaştığını düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Bunların hiçbiri olmadı ve olmayacak. Sıradan bir yatırımcının bile elinde 10 milyon hatta 1 milyar LUNC Coin bulunuyorken bu arzın 10 milyar seviyesine inmesi akıl karı değil, teknik olarak da mümkün değil.