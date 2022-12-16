Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!

LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!

Eğer LUNC Token aldıysanız veya alacaksanız bilmeniz gereken hayati birkaç detay var.
18:44
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Terra Classic (LUNC) için kritik bir sorun var. Daha önce de bu konuya kısaca değinmiştik ancak durumun ne kadar kötü olduğunu anlatabilmek için çok daha kapsamlı bir rapora ihtiyaç duyurdu. Türk yatırımcıların daha fazla kayıp yaşamadan önce bilmesi gereken kritik bir detay var.

LUNC Geleceği

Dolaşımda olması istenen LUNC miktarı 10 milyar yani toplam arzın bu seviyeye düşürülmesi hedefleniyor. Ancak ciddi bir sorun var. LUNC Tech portalına göre, Terra Classic tokenini yakmanın amacı, dolaşımdaki arzını 10 milyar LUNC seviyesine getirmektir. Rakamın şu anda 5,973 trilyon LUNC olduğu göz önüne alındığında, hedefe ulaşmak için 5,963 trilyon tokenin yakılması gerekecektir. İşin püf noktası, bunu mümkün kılmak için mevcut yakma hızıyla 52 yıl 8 ay gerekecek olmasıdır. Yarım asırdan biraz daha fazla yani tahmini 2075 yılı ortalarından bahsediyoruz. Aynı kaynağa göre, bugüne kadar 34,8 milyar LUNC yakılmıştır ve bu da token arzının yalnızca %0,5’ini temsil etmektedir. Aynı zamanda, bu henüz Binance’deki aylık LUNC yakımını hesaba katmamaktadır. Örneğin Kasım ayında, yakılan toplam LUNC sayısı 6,39 milyar token, yani 1,19 milyon dolara eşdeğerdi.

Çok hızlı olmayan hedeflerin yarım asır sürmesine rağmen, LUNC tutan en büyük cüzdanların bakiyesi son üç ayda önemli ölçüde arttı. Böylece, ilk 10 ve ilk 100 LUNC sahibi Eylül ortasında token arzının %7,88 ve %31,27’sini oluştururken, şu anda bu rakamlar sırasıyla %11,96 ve %34,25’tir. Buna ek olarak, raporlama döneminde ağdaki benzersiz adreslerin sayısı da artmıştır.

LUNC Yalanları

LUNC oldukça spekülatif bir varlık ve hakkında ortaya atılan yalanlara inanan çok fazla yatırımcı var. Çin merkez bankasının LUNC ile anlaştığından tutun, aklınıza gelebilecek en saçma iddiaların sosyal medyada alıcı bulduğunu görebilirsiniz. LUNC yakım mekanizması duyurulduğunda da birçok popüler hesap “kasıtlı” olarak bu yakımların Binance gibi borsalardaki alım/satımlarda da geçerli olacağını iddia ediyordu. Hatta birçok trader bunun satış baskısını azaltacağını düşünerek alım yaptı.

Birileri çok daha düşük fiyatlardan aldığı LUNC tokenleri iyi bir kazançla satacak diye bu tarz yalanları dolaşıma sokuyor. Eğer LUNC Coin’in 10 milyar arza düşeceğine inanıyorsanız veya Çin merkez bankasıyla anlaştığını düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Bunların hiçbiri olmadı ve olmayacak. Sıradan bir yatırımcının bile elinde 10 milyon hatta 1 milyar LUNC Coin bulunuyorken bu arzın 10 milyar seviyesine inmesi akıl karı değil, teknik olarak da mümkün değil.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Büyük Başarı! DOGE Yine Sahnede! Analistten Önemli Açıklama Geldi!
Büyük Başarı! DOGE Yine Sahnede! Analistten Önemli Açıklama Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022