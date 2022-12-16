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Birkaç dakika önce kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Peter gizemli bir paylaşım yaptı. Herkes merak içinde çünkü olay aslında çok daha farklı. Geçmişte kripto para piyasalarına dair birçok tahminde bulunan Peter, Bitcoin’e aşık değil ve kripto para yatırımcılarıyla zaman zaman eğlenmeyi seviyor.

Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu

2 yıl önce Nisan ayında bunun 6 kör fareli versiyonunu paylaşmıştı ve yatırımcılar yine aynı tuzağa düştü. Aslında üç kör fare (three blind mice) formasyonu diye bir şey yok… Bu tamamen Peter Brandt tarafından uydurulmuş bir şey. Günlük grafikte işaretlediği şeyin karşılığı olmayan bu formasyon tanımı kısa vadeli zaman diliminde oluşan teknik formasyonların o kadar da önemli olmadığını vurguluyor. Peter bunu dakikalık kırılımda PA kovalayan yatırımcılara anlatamaz, zaten öyle de oldu. 2020 Nisan ayındaki gibi takiplerinin birçoğu ona yanıt olarak “hey dostum Google böyle bir formasyondan haberdar değil” mesajını gönderdi.

Özellikle kripto paralarda günlük grafikte çizilen teknik formasyonlardan daha fazlasını takip etmelisiniz. Temel tarafta yaşanan çok ciddi sıkıntılar var ve Fed geri adım atmadan kripto bazı sorunlarını çözmeden tüm formasyon oluşumları üç kör fare formasyonudur. Yani değersizdir, hikayedir.

Kripto Paralar ve Teknik Analiz

Tek başına teknik analiz kripto para piyasalarında hiçbir anlam ifade etmez. Teknik analizin mantığı daha çok yatırımcıların duygu durumuna göre hareketlerinin matematiğe dökülmesidir. Örneğin 50 günlük ortalamanın üzerine çıkan fiyat veya diğerleri. Bunların tamamı aynı teknik oluşumları izleyen yatırımcıların toplu hareket etme ihtimaliyle fiyatın gideceği yönü %51 oranında belirlemeyi amaçlar. Fakat siz teknik analize ek olarak on-chain analizi de dikkate alırsanız. Temel tarafta haber takibini yaparsanız kör bir fare olmaktan kurtulursunuz.

Bitcoin’in gideceği yönü sadece teknik analizle bilemezsiniz. Her zaman ilkler olur ve teknik analiz ilklerin olmayacağın varsayar. Mesela bu yıl önceki ATH seviyesinin altını gördük? Bu ilklerdendi veya madenci maliyetinin çok altında kapanışlar yapıyoruz? Bu da on-chain analizin ilklerindendi. Ya da enflasyon verisi düşük gelmesine rağmen kripto paralar aynı hızda yükselmiyor. Bu da haber takibinin eksik olduğunu gösterir. Eğer kısa vadeli işlem yapacaksanız Fed’in 2023 beklentilerini, resesyon riskini, işsizlik verilerindeki yaş grubunun önceki yıllara göre farkını ve daha birçok detayı ezberlemeniz sürekli izlemeniz gerekir. Eğer bunu yapamıyorsanız kısa vadeli trade size göre değildir. Bunun yerine güvendiğiniz projelere uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.