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Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!

Ethereum (ETH) balinaları hedefini bu kripto para birimine yönlendirdi! İşte balinaların hedefinde ilk on sırada yer alan altcoin projesi!
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17 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının çalkantılı bir sürece girmesine neden olan borsa FTX’in çöküşünün ardından piyasalarda büyük bir belirsizlik hakim. Ancak bazı büyük oyuncular hala kripto para birimlerinin biriktirmeye devam ediyor. İşte en büyük 5.000 Ethereum (ETH) balinasının ilk on hedefindeki altcoin!

ETH Balinalarının Hedefi

Whalestatlar’dan elde edilen verilere göre, en büyük 5.000 Ethereum balinasının satın almalar gerçekleştirdiği kripto para projesi, tüm dünya genelinde ülkelerin milli takımlarının mücadele verdiği FIFA Dünya Kupası ile gündeme gelen Chiliz (CHZ). Dünya Kupası maçlarının artan heyecanı ile birlikte futbol taraftar token’larına olan ilgi oldukça artış durumda. Artan ilginin dolaylı yol ile Chiliz’i etkilemesi oldukça muhtemel olarak görülüyordu. Taraftar token’larının alt yapısında kullanılan kripto para projesi Chiliz, balinaların hedefinde. Ayrıca Dünya Kupası Finaline kalan Arjantin milli takımının taraftar token’ı olan ARG yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış kaydetti.

Bununla birlikte Whalestatlar verilerine göre, en büyük 100 Ethereum balinasının mevcut bakiyelerinde en çok tutulan kripto para projesi ise Raiden Network Token (RDN). Raiden Network, Ethereum ERC20 token’ları için off-chain bir transfer ağıdır. On-chain token transferlerine hızlı, ölçeklenebilir ve ucuz bir alternatif sağlaması nedeniyle büyük bakiyeli yatırımcıların ilgisini oldukça toplamış durumda.

Balina Korku Endeksi

Ayrıca en büyük 100 Ethereum balinasının cüzdanlarındaki dolar değerine kıyasla en büyük token ise Ethereum Blockchain’i üzerinde geliştirilen sanal gerçeklik (VR) platformu olan Decentraland (MANA). Popüler kripto para projesi Decentraland’de yatırımcılar sanal gerçeklik uygulamalarını keşfedebilecek ve diğer kullanıcıların geliştirdiği uygulamalarla etkileşime geçebilecek. Öte yandan balina izleme platformunun yayınladığı raporlarda piyasalarda etkili olan balinaların aç gözlülük ve korku endeksi de yer alıyor. Endeks 1 ile 100 arasında geniş bir aralığa sahip olurken mevcut durumda aşırı korkuyu belirten beş seviyesinde.

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