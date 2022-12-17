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Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!

Gelecekteki fiyatları tahmin etmek ve gelecekteki eğilimleri öngörmek için sadece kripto paralarda değil tüm piyasalarda teknik analiz kullanılıyor.
12:20
17 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gelecekteki fiyatları tahmin etmek ve gelecekteki eğilimleri öngörmek için sadece kripto para birimlerinde değil tüm piyasalarda teknik analiz kullanılıyor. Bu noktada,  fiyat eğilimi, piyasa güçleri ve teknik grafikler gibi fiyat ve piyasa göstergeleri teknik analiz kavramının içinde yer alıyor. Analistlere göre kripto para birimleri söz konusu olduğunda teknik analizin nasıl kullanılacağını öğrenmek yatırımcılara büyük faydalar sağlayabilir. Ancak sadece teknik analiz ile hareket etmenin yeterli olmadığını ve temel analiz tarafında da bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için fiyat hareketlerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Aslında teknik analiz gelecekteki piyasa hareketlerini öngörmek için mevcut piyasa faktörleriyle birlikte geçmiş verileri kullanan bir tahmin tekniği olarak da görülebilir. Teknik analiz, aslında fiyatların belli kalıpları takip ettiği düşüncesine dayanıyor. Yani eğer yatırımcı bu kalıpları bilir ve anlarsa bu kalıplar oluşmadan işlem yapabilir ve bu sayede de öngörüler ile kar elde edebilir. Ancak “Teknik analiz %100 sonuç verir” gibi bir düşünceye kapılmak yanlış. Teknik analizde mükemmel görünen ancak zaman zaman çalışmayan kalıplar olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Peki, teknik analiz kripto para birimlerinde nasıl kullanılır?

Teknik analiz çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak en yaygın olanı temel göstergelerdeki kalıpları aramak. Örneğin; piyasada kısa vadeli bir trend arıyorsanız, trendin kısa vadeli hareketli ortalamaya doğru mu yoksa ondan uzaklaşarak mı ilerlediğini görmek için MACD‘ye (Moving Average Convergence Divergence) bakabilirsiniz. Ya da uzun vadeli bir trend arıyorsanız, piyasanın aşırı alım bölgesinde mi yoksa aşırı satım bölgesinde mi olduğunu görmek için RSI‘ya (Göreceli Güç Endeksi) bakabilirsiniz.

Bu noktada teknik analizde kullanılan pek çok kalıp ve terim olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla sadece bir iki göstergeyi takip ederken teknik analiz ile öngörülerde bulunmak çok doğru değil.

Kripto Paralarda Teknik Analiz

Kripto para birimlerinde teknik analiz yaparken öncelikle daha sağlam adımlar ile ilerleyebilirsiniz. Teknik analiz, gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmenize yardımcı olduğu için kârlı alım satım kararları almanıza yardımcı olabilir.

Buna ek olarak teknik analiz tamamen fiyat hareketlerine dayanır. Dolayısıyla aslında bazı analistler teknik analizi, temel analizden daha kolay buluyor. Ancak teknik analizi anlayabilmek için de pek çok kalıbı ve terimi bilmeniz gerekiyor. Bu noktada da teknik analizi öğrenebilmek için zaman harcamanız gerekiyor. Yine de yatırımcılar teknik analizde insan hatalarının daha az olduğunu ve bu sebeple güvenilir araçlar olduklarını düşünüyor.

Öte yandan piyasayı anlamadan sadece teknik analiz ile işlemler yapılacağını ifade eden kişiler de var. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hem piyasa, hem gelişmeler, hem teknik analiz hem temel analiz aynı çizgide olduğunda fiyatın gelecek hareket beklentisi de o kadar net anlaşılabilir.

Bunların yanında kripto para birimleri çok volatil olduğu için hiç beklenmedik hamlelerin gelebileceğini de unutmamak gerekiyor. Yatırımcılar mutlaka risk kontrolü yaparak hamlelerini gerçekleştirmeli.

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