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Dikkat! Ünlü Platform 1 Ocak 2023 İçin Bitcoin Fiyat Tahminini Açıkladı!

Bitcoin'in 18 bin doların üzerine çıkmasının ardından yönünü aşağı çevirmesiyle yatırımcılar fiyatın kısa vadede ne olacağını merak ediyor. Ünlü platform 1 Ocak 2023 için Bitcoin fiyat tahminini açıkladı.
14:30
17 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), henüz dibe vurmamış olan devam eden ayı piyasasının ortasında 2022 yılı boyunca sürekli olarak düştü. Bir noktada en büyük kripto paranın, ABD’den gelen TÜFE verilerine iyi tepki vermiş gibi bir görüntü verse de yönünü yeniden aşağı çevirdiği görülüyor. Bu doğrultuda, Bitcoin’in 18 bin dolardaki kritik konumunu geri alırken yatırımcılar küçük kazanımlar edinmeleriyle 2023’e girerken bir yeni yıl rallisi yapacağını ummaya başladı ancak yatırımcılar umduğunu bulamadı. Bitcoin yeniden 17 bin doların altına düştü. Kısa vadede Bitcoin fiyatının ne olacağını merak eden yatırımcılar için ünlü platform tahminini açıkladı.

Ünlü Platformun 1 Ocak 2023 İçin BTC Fiyat Tahmini

Makroekonomik destekli kısa vadeli ralliden önce Bitcoin, kripto para borsası FTX’in çöküşünden kaynaklanan serpinti nedeniyle düşük volatiliteyle işlem görüyordu. İlginç bir şekilde, Bitcoin’in olası bir düzeltme daha yapacağı beklentisiyle birlikte, PricePredictions’taki hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB) ve diğerlerini dikkate alan makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, Bitcoin’in düşüş trendinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar sürdüreceğini öngörüyor.

PricePredictions’ın projeksiyonuna göre BTC, 2023’ün ilk gününde 16 bin 722 dolardan işlem görecek. Bu tahmin, varlığın bu yazının hazırlandığı sıradaki fiyatından çok cüzi bir miktarda düşüş anlamına geliyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2 düşüşle 16 bin 731 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte, Bitcoin’in 14 Aralık’ta 18 bin 320 dolarla zirve yaptığı, son 7 günde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybettiği görülüyor.

Kitco News analisti Jim Wycoff, Bitcoin’in son dönemdeki kazançlarını koruyamamasıyla birlikte, devam eden düzeltmeye rağmen Bitcoin boğalarının kısa vadeli teknik avantajlarını korumayı başardığını belirterek.”Bitcoin’in ABD doları karşısındaki fiyatı, Çarşamba günü beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bu hafta sonunda rutin bir aşağı yönlü düzeltme ile Cuma günü ABD’deki ticaret saati boyunca düştü. Fiyatlar günlük grafikte hala yükseliş trendinde. Boğalar hala genel olarak kısa vadeli teknik avantaja sahip.” dedi.

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