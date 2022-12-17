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Küresel yatırım şirketi VanEck’in dijital varlıklar araştırma başkanı Matthew Sigel, önümüzdeki aylarda Bitcoin (BTC) için yüksek volatilite öngörüsünde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

İlk Hedef Seviye 10-12 Bin Dolar Aralığı

Yazısına düşüş tahminiyle başlayan VanEck’in dijital varlıklar araştırma başkanı Matthew Sigel, 2023 için kripto para tahminlerini detaylandırdığı bir yazıda Bitcoin’in gelecek yılın ilk çeyreğinde 10 bin ila 12 bin dolar arasına düşebileceğini belirtti.

Sigel’e göre, Bitcoin madencileri şu anda karlı bir iş yapmıyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan iflaslar, en büyük kripto paranın fiyatında yeni bir çöküşü tetikleyebilir:

Bitcoin, kripto kışının en düşük noktasını işaret edecek olan madenci iflasları dalgasının ortasında, birinci çeyrekte 10 bin ila 12 bin dolar aralığını test edecek. MVIS Küresel Dijital Varlıklar Madencilik Endeksi medyan piyasa değeri şu anda sadece 180 milyon dolarda ve neredeyse tüm bileşenler nakit yakıyor ve defter değerinin çok altında işlem görüyor. Son dönemdeki yüksek enerji fiyatları ve düşük Bitcoin fiyatı nedeniyle BTC madenciliğinin büyük ölçüde kârsız olması nedeniyle, birçok madencinin yeniden yapılanacağını veya birleşeceğini tahmin ediyoruz.

MVIS Küresel Dijital Varlıklar Madencilik Endeksi, gelirlerinin en az yarısını kripto para madenciliğinden veya kripto para madenciliği ekosistemiyle ilgili faaliyetlerden elde eden şirketlerin performansını izlemektedir.

“Bitcoin Yeniden 30 Bin Doları Görecek”

VanEck’in dijital varlıklar araştırma başkanı, düşük enflasyonun para ve finans politikalarının gevşemesini tetiklemesiyle Bitcoin’in önümüzdeki yıl Temmuz ayından itibaren 30 bin dolara yükselebileceğini söyledi:

Bu arada, resesyon beklentilerimizin gerçekleşmesi halinde, para basımı ve hükümetin bütçe açıkları devam ederken Fed, muhtemelen yumuşayan enflasyonun ortasında faizleri artırma politikasına ara verecek. Yukarıdaki senaryoya göre sadece kripto paraya özgü kötü haberlerin olmaması bile Bitcoin fiyatının endişe duvarını aşarak yeniden 30 bin dolara tırmanmasına neden olabilir.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,68 düşüşle 16 bin 722 dolardan işlem görüyor.