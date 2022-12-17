Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Benjamin Cowen, en büyük altcoin'in en az bir büyük finansal endişeden dolayı çökebileceği uyarısında bulundu.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) en az bir büyük finansal endişeden dolayı çökebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum’un Dibe Vurmasını Beklediği Seviyeyi Açıkladı

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda 775 binden fazla YouTube abonesine önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un şu anki fiyatı olan bin 174 dolardan yüzde 65’ten fazla düşebileceğini belirterek şunları söyledi:

Ethereum’un ABD doları karşısındaki değerlemesinde hala daha bir dip seviyenin geleceğini düşünüyorum. Bence 400-600 dolar aralığı, son döngüde gördüğümüz aynı değer türünü aramaya başlamak için iyi bir dip bölgesi.

Cowen, ayrıca kripto para YouTube kanallarını izleyen ve Twitter’da kripto para adanmış hesapları takip eden kişi sayısını izleyerek alana olan bireysel ilgisini ölçen bir gösterge olan sosyal risk metriğini de yakından takip ettiğini belirtti. Cowen’a göre, Ethereum’un sosyal risk ölçütü ETH’nin başka bir güçlü satışa hazırlandığını gösteriyor:

Ben hala Ethereum’un eninde sonunda daha düşük fiyatlara gerileyeceğini düşünüyorum. Bunun sosyal risk fikri tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Sosyal risk nihayet yeni düşük seviyelere iniyor. Sosyal risk düştüğünde tipik olarak Bitcoin hakimiyeti (Bitcoin Dominance) artar. Sosyal risk 2018’de burada olduğu gibi düştüğünde, Ethereum’un bir sonraki düşüşü de bu noktada gerçekleşti.

Resesyon Konusunda Uyardı

Kripto para analisti son olarak Fed‘in faizi sürekli artırmasıyla tetiklenmesi muhtemel bir resesyonun Ethereum’u aşağı çekebilecek bir diğer faktör olduğu konusunda da uyardı: