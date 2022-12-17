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  •   Tecrübeli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 65 Uyarısı! 2 Büyük Tetikleyiciye Dikkat Çekti!

Tecrübeli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 65 Uyarısı! 2 Büyük Tetikleyiciye Dikkat Çekti!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Benjamin Cowen, en büyük altcoin'in en az bir büyük finansal endişeden dolayı çökebileceği uyarısında bulundu.
16:30
17 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) en az bir büyük finansal endişeden dolayı çökebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum’un Dibe Vurmasını Beklediği Seviyeyi Açıkladı

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda 775 binden fazla YouTube abonesine önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un şu anki fiyatı olan bin 174 dolardan yüzde 65’ten fazla düşebileceğini belirterek şunları söyledi:

Ethereum’un ABD doları karşısındaki değerlemesinde hala daha bir dip seviyenin geleceğini düşünüyorum. Bence 400-600 dolar aralığı, son döngüde gördüğümüz aynı değer türünü aramaya başlamak için iyi bir dip bölgesi.

Cowen, ayrıca kripto para YouTube kanallarını izleyen ve Twitter’da kripto para adanmış hesapları takip eden kişi sayısını izleyerek alana olan bireysel ilgisini ölçen bir gösterge olan sosyal risk metriğini de yakından takip ettiğini belirtti. Cowen’a göre, Ethereum’un sosyal risk ölçütü ETH’nin başka bir güçlü satışa hazırlandığını gösteriyor:

Ben hala Ethereum’un eninde sonunda daha düşük fiyatlara gerileyeceğini düşünüyorum. Bunun sosyal risk fikri tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Sosyal risk nihayet yeni düşük seviyelere iniyor. Sosyal risk düştüğünde tipik olarak Bitcoin hakimiyeti (Bitcoin Dominance) artar. Sosyal risk 2018’de burada olduğu gibi düştüğünde, Ethereum’un bir sonraki düşüşü de bu noktada gerçekleşti.

Resesyon Konusunda Uyardı

Kripto para analisti son olarak Fed‘in faizi sürekli artırmasıyla tetiklenmesi muhtemel bir resesyonun Ethereum’u aşağı çekebilecek bir diğer faktör olduğu konusunda da uyardı:

600 dolarlık ya da 400 dolarlık bir Ethereum‘un bu seviyelerden yüzde 50 ya da daha fazla bir düzeltme olduğunu bildiğinizi anlıyorum. Ancak bunun sadece fiyat açısından değil, teknik açıdan da gerçekleşebileceğini düşünmek için nedenler olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorum ki, yakılan tüm ETH’nin temel bir fikri var ve başka şeyler de var. Ancak işin bir diğer tarafı da bir resesyonla karşı karşıya olmamız… Eğer bir resesyon geliyorsa, bu muhtemelen kripto paralar gibi riskli varlıklar için iyi bir şey olmayacak.

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