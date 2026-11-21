Spot XRP ETF’lerinde kasım ayı boyunca süren para çıkışları, ürün grubunu lansmandan bu yana en zayıf aylık performanslarından birine yaklaştırdı. SoSoValue verilerine göre fonlardan ay başından bu yana toplam 30,76 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Kasım ayındaki çıkışlar rekor seviyeye yaklaştı

Mevcut tablo, spot XRP ETF’lerinin mart ayındaki önceki aylık çıkış rekoruna oldukça yaklaştığını gösteriyor. Bu ürünlerde şimdiye kadar net çıkış görülen tek ay mart olmuş, o dönemde fonlardan 31,16 milyon dolar çekilmişti.

Kasım ayında kaydedilen 30,76 milyon dolarlık çıkış, bu rekorla aradaki farkı yaklaşık 1 milyon dolara indirdi. Bu nedenle XRP ETF’leri, ay kapanışında lansmandan bu yana en kötü ayını geçirebilir.

SoSoValue verileri, spot XRP ETF’lerinde kasım boyunca toplam 30,76 milyon dolar net çıkış yaşandığını gösteriyor.

Yeni girişler ay boyunca görülmedi

Veriler, spot XRP ETF’lerinin kasım ayında tek bir günde bile net sermaye girişi kaydetmediğini ortaya koyuyor. Bu durum, XRP fiyatındaki uzun süren gerilemeyle birlikte yatırımcı iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

Piyasadaki sert oynaklık yalnızca kripto varlık fiyatlarını değil, borsa yatırım fonlarını da etkiledi. Kurumsal yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi, XRP’ye dayalı yatırım ürünlerinde taze para akışını durma noktasına getirdi.

Kasım boyunca süren bu eğilim, yatırımcı duyarlılığındaki değişimin ETF tarafına doğrudan yansıdığını gösterdi. Özellikle fiyat baskısının devam ettiği dönemlerde fon girişlerinin zayıflaması, kurumsal talebin kısa vadede yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

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Mart ayındaki seviye yeniden gündemde

Spot XRP ETF’leri piyasaya sürüldüğünden beri çoğu ayda net giriş çekmiş olsa da, mart ayında görülen 31,16 milyon dolarlık çıkış olumsuz bir eşik olarak öne çıkmıştı. Kasım verileri, bu seviyenin yeniden test edildiğini ortaya koydu.

Kasım ayında spot XRP ETF’lerinde tek bir gün bile net giriş görülmemesi, yatırımcı talebindeki duraklamayı belirgin hale getirdi.

Ayın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle nihai rakamın daha da yukarı çıkması olası görünüyor. Bu da kasımın, XRP ETF’leri için aylık bazda en sert sermaye çıkışının yaşandığı dönem olarak kayda geçmesine yol açabilir.