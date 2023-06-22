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Atomic Wallet ekibi, Atomic Wallet’ın 3 Haziran’da uğradığı siber saldırıya ilişkin bir bilgilendirme içeren bir rapor yayınladı. Raporda Atomic Wallet ekibinin 3 Haziran’dan bu yana aralıksız olarak çalıştığı ve ilk rapordan bu yana yeni bir vakanın doğrulanmadığı ifade edildi. Atomic Wallet ekibi kaleme aldığı raporda, gerçekleşen hack saldırından kullanıcılarının %0,1’inden daha azının etkilendiğini iddia etti. Öte yandan ekip, tam olarak ne kadar kripto varlığın ele geçirildiğine ilişkin ise remi bir açıklama yapmıyor.

Atomic Wallet Ekibinden Resmi Açıklama

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin seneler içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşması ve kripto endüstrisinin büyümeye devam etmesiyle beraber bu alanda güvenlik açıkları da bir o kadar arttı. Gün geçtikçe daha çok sayıda projenin piyasaya sürülmesiyle birlikte kripto ekosistemi de hacker’ların radarına girdi ve bu süreçte hack saldırıları da artış gösterdi.. Bu bağlamda Haziran ayının başında bir siber saldırı daha gerçekleşti. Kripto cüzdan uygulaması Atomic Wallet‘ın 3 Haziran’da uğradığı siber saldırı sonucunda milyonlarca dolarlık kripto varlık ele geçirildi.

Atomic Wallet ekibi, gerçekleşen siber saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı ve Atomic Wallet’ın uğradığı siber saldırı sonrası son durumu ele alan bir rapor yayınladı.

Siber Saldırıdan Kullanıcıların Yüzde Kaçı Etkilendi?

Atomic Wallet, yayınladığı raporda 3 Haziran’da gerçekleşen siber saldırı sonrası ekiplerin yürüttükleri çalışmalara ilişkin bir bilgilendirme yaptı:

“3 Haziran 2023 Cumartesi günü, destek ekibimiz, cüzdanlarından yetkisiz işlemler yapıldığını iddia eden kullanıcılardan raporlar almaya başladı. Tüm ekip alarma geçti. Olası bir saldırı konusunda sosyal medya kanallarımız aracılığıyla kullanıcıları uyardık. Önlem olarak, tüm uygulama indirmelerini ve güncellemelerini derhal durdurduk, büyük borsalara ve önde gelen blockchain analiz şirketlerine ulaştık ve bir soruşturma başlattık. 3 Haziran’dan bu yana ekibin tüm üyeleri izin günleri olmadan aralıksız çalıştı ve ilk raporlardan bu yana yeni vakanın doğrulanmadığını söyleyebiliriz.”

Öte yandan ekip, siber güvenlik uzmanlarından oluşan harici ekiplerle bir soruşturma başlattıklarını ancak şu anda tüm saldırıların fark edilmesinin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca raporda yer alan ifadelere göre Atomic Wallet kullanıcılarının yalnızca %0,1’inden azı bu siber saldırıdan etkilendi:

“Özetlemek gerekirse, Atomic Wallet uygulaması kullanıcılarının %0,1’inden azı etkilendi. 3 Haziran’dan beri yeni vaka bildirilmedi. Olası sorunlardan hiçbirinin, en azından en son Atomic uygulama sürümlerinde potansiyel olarak büyük ihlallere neden olduğu doğrulanmadı. Yapılar dış denetçiler tarafından doğrulanır. Güvenlik altyapımız güncellendi ve soruşturma halen devam ediyor.”

Atomic Wallet’ın raporu paylaşmasının ardından bazı Twitter kullanıcıları Atomic Wallet ekibine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, ekibin ifade ettiği rakamların doğru olmadığına inanıyor.