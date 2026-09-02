GTA 6 tuzağı kripto cüzdanlarını hedef alıyor

Grand Theft Auto VI’ya yönelik yoğun ilgi, kripto para kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık girişiminde kullanılmaya başladı. Siber güvenlik şirketi Malwarebytes, GTA 6 için hazırlanmış sahte bir internet sitesinin ziyaretçilerin kripto cüzdanlarındaki varlıkları ele geçirmeyi amaçlayan kötü amaçlı yazılımlar içerdiğini tespit etti.

Söz konusu internet sitesi kendisini GTA 6 hayranları için hazırlanmış bir geri sayım sayfası gibi gösterirken, ziyaretçilere Rockstar Games’in henüz yayımlanmamış oyununa ait olduğu öne sürülen “sızdırılmış” bir sürümü indirme imkânı sunduğunu iddia ediyor.

Sahte GTA 6 Satışı Cüzdan Bağlantısı İstiyor

Malwarebytes’ın araştırmasına göre site, gerçek GTA 6 bilgileri ve resmi tanıtım materyallerine benzeyen içerikleri kripto para ile ödeme sistemiyle bir araya getiriyor. Ancak ödeme aşamasında kullanıcıların kripto cüzdanlarını bağlamaları isteniyor.

Yanlış işlemi onaylayan kullanıcıların yalnızca sözde satın alma bedelini değil, cüzdanlarında bulunan çok daha yüksek miktardaki kripto varlıkları da kaybetme riski bulunuyor.

Sitede GTA 6’nın sızdırılmış kopyası olduğu iddia edilen iki ayrı teklif yer alıyor. Bunlardan biri için 50 dolar talep edilirken diğerinde 1 SOL isteniyor. Malwarebytes’ın inceleme yaptığı sırada 1 SOL yaklaşık 102 dolar değerindeydi.

Dolandırıcılar güven oluşturmak için diğer GTA 6 sızıntısı sunduğunu iddia eden internet sitelerinin dolandırıcılık olduğu yönünde uyarılar da yayımlıyor.

Solana ve Ethereum Dahil Çok Sayıda Ağ Hedefte

Malwarebytes ödeme bölümünde iki ayrı kötü amaçlı kod tespit etti. Bunlardan biri doğrudan Solana cüzdanlarını hedefliyor.

Kodun, kullanıcının cüzdanındaki varlıkları işlem ücretlerini karşılayacak kadar küçük bir miktar bırakarak başka bir adrese aktarmak üzere tasarlandığı belirtildi.

İkinci kötü amaçlı kod ise çok daha geniş bir blockchain ağı grubunu hedefleyebiliyor. Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche, Arbitrum, Base ve Fantom ağlarındaki kripto cüzdanları risk altında bulunuyor.

Malwarebytes’a göre bu sistem kendisini normal bir kripto cüzdan bağlantı aracı gibi gösteriyor ancak aracın üzerine kötü amaçlı kod eklenmiş durumda.

Sahte Sitedeki Tutarsızlıklar Dikkat Çekiyor

İnternet sitesi ilk bakışta güvenilir görünmek için gerçek GTA 6 tanıtım materyallerinden yararlanıyor ve oyunun PlayStation 5 ile Xbox Series X|S için çıkacağını doğru şekilde belirtiyor. Rockstar Games şu ana kadar GTA 6’nın PC sürümünü duyurmadı.

Ancak sayfanın farklı bölümlerinde ciddi tutarsızlıklar bulunuyor. Sitenin alt kısmında herhangi bir satın alma işlemi sunulmadığı belirtilirken başka bir bölümde ödeme yapılmasının ardından PC sürümünün indirilebileceği iddia ediliyor.

Metinlerde yazım hatalarının yanı sıra GTA VI yerine yanlışlıkla GTA IV ifadesinin kullanıldığı bölümler de bulunuyor.

Malwarebytes daha önce de kripto para karşılığında GTA 6 için sözde “erken erişim” sunduğunu iddia eden siteleri, sahte demo sayfalarını ve “Extended Look” adıyla hazırlanan benzer dolandırıcılık girişimlerini tespit etmişti.

Öte yandan GTA VI sızıntılarıyla bağlantılı ayrı bir olayda, CYBERLEEK isimli kripto operasyonuyla ilişkilendirilen gizemli bir kişinin yaklaşık 350 bin dolarlık varlığı hareket ettirdiği bildirilmişti. Blockchain analizlerine dayanan bu olayda sızıntıların arkasındaki kişinin kimliği kamuoyuna açıklanmış değil.