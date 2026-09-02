Ripple (XRP) ETF talebi fiyata meydan okuyor: 11 günlük seri devam ediyor

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerine yönelik para girişleri hız kesmeden devam ediyor. Fonlar üst üste 11 işlem gününde net giriş kaydederken bu dönemde yaklaşık 170 milyon dolarlık yeni sermaye çekti. XRP fiyatının ağustos sonundaki yükselişinin bir bölümünü geri vermesine rağmen ETF tarafındaki talebin korunması dikkat çekti.

SoSoValue verilerine göre spot XRP ETF’leri salı günü (dün) 14,38 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece geçen kasım ayında piyasaya sürülmelerinden bu yana toplam net giriş yaklaşık 1,68 milyar dolara ulaştı.

Salı günkü girişlerde Franklin Templeton’ın XRP fonu 6,63 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Grayscale’in fonuna ise 4,72 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

XRP Fiyatındaki Gerilemeye Rağmen ETF Talebi Sürüyor

XRP ETF’lerindeki kesintisiz giriş serisi 18 Ağustos’ta başladı. Aynı dönemde XRP fiyatında ise dalgalı bir seyir izlendi. XRP çarşamba günü erken saatlerde yaklaşık 1,33 dolardan işlem görürken 27 Ağustos’ta görülen yaklaşık 1,45 dolar seviyesinin altında kaldı. Buna karşın fiyat, ağustos ortasında işlem gördüğü yaklaşık 1 dolar seviyesinin üzerinde bulunmaya devam etti.

XRP ETF’lerindeki girişler güçlü görünse de Bitcoin ETF’leriyle karşılaştırıldığında ölçek farkı sürüyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri yalnızca ağustos ayının son bölümündeki altı işlem gününde 2,26 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam, XRP ETF’lerinin piyasaya sürüldüklerinden bu yana topladığı toplam net girişten daha yüksek seviyede bulunuyor.

Goldman Sachs XRP ETF’lerinde En Büyük Açıklanmış Kurumsal Yatırımcı

Bloomberg Intelligence tarafından 13F bildirimlerinden derlenen verilere göre Goldman Sachs, ikinci çeyreğin sonunda yaklaşık 87,4 milyon dolarlık pozisyonla açıklanan en büyük kurumsal XRP ETF yatırımcısı oldu.

Goldman Sachs’ı 16,6 milyon dolar ile Jane Street ve 16,2 milyon dolar ile Millennium Management takip etti.

Ancak Goldman Sachs’ın yüksek miktardaki ETF pozisyonu, bankanın XRP konusunda doğrudan ve uzun vadeli bir fiyat beklentisine sahip olduğu anlamına gelmeyebilir. Pozisyonların piyasa yapıcılığı, baz işlemleri veya varlık yönetimi müşterilerinin emirlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerden kaynaklanmış olması mümkün.

13F bildirimleri, büyük yatırım yöneticilerinin ABD’de listelenen hisse ve fonlardaki pozisyonlarını üç ayda bir açıklıyor. Bu veriler profesyonel yatırım şirketlerinin yeni XRP ETF’lerini ne ölçüde kullandığına ilişkin önemli bilgiler sunsa da şirketlerin söz konusu pozisyonları başka piyasalardaki işlemlerle hedge edip etmediğini göstermiyor.

Yatırım Danışmanları 120 Milyon Dolarlık Pozisyon Taşıyor

Açıklanan toplam 183 milyon dolarlık kurumsal XRP ETF pozisyonunun yaklaşık 120 milyon doları yatırım danışmanlarına ait. Hedge fonların pozisyonları yaklaşık 25 milyon dolar, aracı kurumların 17 milyon dolar ve bankaların pozisyonları ise yaklaşık 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çeyrek boyunca görülen artışın büyük bölümü de yatırım danışmanlarından geldi. Bu grubun XRP ETF pozisyonları yaklaşık 90 milyon dolar artarken tüm yatırımcı kategorilerindeki toplam artış 103 milyon dolar oldu.

Bununla birlikte ETF’lerdeki güncel para girişleri ile 13F bildirimlerinde açıklanan kurumsal pozisyonlar farklı dönemleri ve farklı verileri temsil ediyor. 13F dosyaları şirketlerin 30 Haziran itibarıyla sahip oldukları ETF pozisyonlarını gösterirken son dönemdeki giriş serisi ağustos sonu ve eylül başında fonlara giren yeni sermayeyi yansıtıyor.

Ayrıca açıklanan ETF pozisyonları yatırımcıların XRP’ye yönelik toplam riskini ortaya koymuyor. Goldman Sachs, Jane Street veya Millennium Management gibi kurumlar XRP ETF’lerini portföylerinde tutarken vadeli işlemler veya farklı finansal araçlar üzerinden fiyat riskinin bir bölümünü ya da tamamını hedge etmiş olabilir.

Bu nedenle ikinci çeyrek sonunda açıklanan kurumsal pozisyonların bugün hâlâ korunup korunmadığı ancak kasım ayında yayımlanacak bir sonraki 13F bildirimleriyle daha net görülebilecek.