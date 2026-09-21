RIPPLE (XRP)

Kripto piyasasında kısa pozisyon tasfiyeleri 665,8 milyon dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto türev piyasasında 24 saatte 665,81 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye oldu.
  • 📈 En büyük darbe Bitcoin ve Ethereum tarafında geldi, toplam günlük kayıp 789,57 milyon dolara ulaştı.
  • 💥 NEAR, XRP ve Zcash yükselirken $XRP de dahil altcoinlerde satıcıların kaybı 30 milyon doları aştı.
  • 🧭 Likidite haritaları Bitcoin için 86.385 dolar ve Ethereum için 2.757 doları yeni kritik bölgeler olarak gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para türev piyasasında son ayların en sert kısa pozisyon tasfiye dalgası görüldü. CoinGlass verilerine göre son 24 saatteki hızlı fiyat artışı, toplam 665,81 milyon dolarlık kısa pozisyonun kapanmasına yol açtı. Uzun pozisyonlar da dahil edildiğinde günlük toplam kayıp 789,57 milyon dolara ulaştı. Bu süreçten 117 bin 942 yatırımcı etkilendi.

İçindekiler
1 Altcoinlerde kayıplar öne çıktı
2 En büyük tasfiye Bitcoin ve Ethereum tarafında görüldü
3 Altcoinlerde yeni baskı bölgeleri oluştu

Altcoinlerde kayıplar öne çıktı

Bu dalgada en ağır kaybı altcoin tarafında düşüş yönünde işlem açan yatırımcılar yaşadı. Geçmişte zorunlu tasfiyeler daha çok büyük kripto paralarda yoğunlaşırken, bu kez stop emirlerinin zincirleme çalıştığı tabloya daha geniş bir varlık grubu katıldı. XRP, NEAR ve Zcash, kayıpların öne çıktığı başlıca varlıklar arasında yer aldı.

CoinGlass verileri, son 24 saatteki yükselişin 665,81 milyon dolarlık kısa pozisyonu tasfiye ettiğini ve toplam günlük kaybın 789,57 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Yüksek kaldıraçla biriken kısa pozisyonlar, klasik bir kısa sıkışmasının zeminini oluşturdu. Fiyatlar kritik eşiklere ulaştığında borsalardaki otomatik sistemler, açık yükümlülükleri kapatmak için varlıkları piyasa fiyatından geri aldı. Bu alımlar da yükseliş hareketini daha da hızlandırdı.

En büyük tasfiye Bitcoin ve Ethereum tarafında görüldü

Bitcoin, 384,71 milyon dolarla nominal olarak en büyük kısa pozisyon tasfiyesinin yaşandığı varlık oldu. BTC son 24 saatte %5,73 yükselerek 85 bin doların üzerine çıktı. Günün en büyük tekil tasfiyesi ise Binance platformunda BTCUSDT paritesinde 11,29 milyon dolar olarak kayda geçti. CoinGlass, kripto türev piyasasındaki tasfiye verileriyle yakından izlenen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Ethereum tarafında kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların kaybı 157,97 milyon dolara ulaştı. ETH aynı dönemde %5,80 değer kazanarak 2.710 dolar eşiğine yaklaştı. Solana da yükselişe katıldı; SOL fiyatındaki %8,15 artış, 117,28 dolara çıkarken 20,21 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesini beraberinde getirdi.

VarlıkFiyat değişimiKısa pozisyon tasfiyesi
Bitcoin%5,73384,71 milyon dolar
Ethereum%5,80157,97 milyon dolar
Solana%8,1520,21 milyon dolar

Altcoinlerde yeni baskı bölgeleri oluştu

Büyük hacimli altcoinlerde de sert hareketler izlendi. NEAR %11,51 yükselerek 4,06 dolara çıktı ve 8,88 milyon dolarlık kısa pozisyonu sildi. XRP %7,99 artışla 1,47 dolara ulaşırken 10,04 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Zcash ise %6,24 primle 1.514,93 dolara yükseldi ve 11,51 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Bu üç varlıkta toplam kayıp birkaç saat içinde 30 milyon doları aştı.

Likidite haritaları, Bitcoin için 86.385 doların ve Ethereum için 2.757 doların kısa pozisyonlar açısından yeni kritik bölgeler haline geldiğine işaret ediyor.

Likidite dağılım haritaları, Bitcoin ve Ethereum için kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların karşı karşıya olduğu yeni kritik seviyelerin sırasıyla 86.385 dolar ve 2.757 dolar olduğunu gösterdi. Bu bölgelerde risk altındaki pozisyon büyüklüğü Bitcoin için 72,26 milyon dolar, Ethereum için 30,31 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Fiyatların bu seviyelere ulaşması için %2’den daha düşük bir yükseliş yeterli görülüyor.

NEAR ve XRP tarafında ise yeni baskı bölgeleri sırasıyla 4,28 dolar ve 1,49 dolarda yoğunlaştı. Kısa pozisyonlara ait açık faizdeki hızlı gerileme, satıcıların yerel ölçekte geri çekildiğine ve kısa vadeli ivmenin spot piyasadaki alıcılara kaydığına işaret etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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